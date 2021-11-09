Информатор, сдавший Hyundai, получил в награду $24 млн — журнал За рулем

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Информатор, сдавший Hyundai, получил в награду $24 млн

Бывший инженер компании рассказал NHTSA о нарушениях концерна в области безопасности.

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По данным юридической фирмы Constantine Cannon, которая представляла интересы Кима Гвана Хо (так зовут бывшего сотрудника Hyundai Motor), размер его награды стал рекордным за все время существования программы поощрения информаторов Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA) и Министерства транспорта США, разоблачающих нарушения автопроизводителей в области безопасности.

В 2016 году Ким сообщил NHTSA о том, что Hyundai так и не удалось устранить конструктивный недостаток двигателей Theta II, из-за которого их клинило, а иногда дефект приводил и к пожарам. Ссылаясь на внутренний отчет отдела качества Hyundai, Ким заявил, что компания не предпринимает должных усилий, чтобы устранить неисправности двигателя.

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«Информаторы играют важную роль в деле предоставления NHTSA данных о серьезных проблемах, связанных с безопасностью, которые скрываются от управления», — сказал заместитель руководителя NHTSA Стивен Клифф.

Hyundai и Kia не провели отзывную кампанию в срок и предоставили неточные данные о проблемах двигателей. В 2020 году они были оштрафованы на 210 миллионов долларов, и вот теперь награда (процент от штрафа) дошла до бывшего инженера Hyundai.

Фото: Slava Pluzhnov / Unsplash

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