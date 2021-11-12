Нарушения ПДД начали фиксировать с  крыш патрульных машин — журнал За рулем

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Нарушения ПДД начали фиксировать с  крыш патрульных машин

В столице первые два устройства уже установлены на машинах Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

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Столичный ЦОДД запускает новый тип фотовидеофиксации: на крыше машин патруля установят камеры и самые точные радары: с обзором 360°. Они будут ехать в потоке и на ходу вычислять нарушителей. Разгоняться и тормозить только тогда, когда впереди обычные камеры на скорость, больше не получится, говорится в сообщении Департамента транспорта в Телеграм-канале.

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Кроме нарушения скоростного режима в перспективе такие камеры помогут отслеживать и другие нарушения на дорогах (езду по выделенным полосам и обочине, нарушение правил парковки и т.д.), а еще — выявлять автомобили, находящиеся в розыске.

«Мы тестируем эти комплексы более трех месяцев, они сертифицированы. Пока таких комплексов два, в дальнейшем их количество будет увеличено», — передает слова замруководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов АГН «Москва».

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Работают устройства как в движении, так и в припаркованном состоянии. Сначала камеры будут фиксировать нарушения на Киевском шоссе, но уже в течение месяца радиус работы оборудованных машин увеличат.

Фото: портал мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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