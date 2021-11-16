Видео аварии, когда водитель и пьян, и под «веществами»

За водителем BMW велась полицейская погоня, он не справился с управлением и попал в эпичную аварию.

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Произошло это в минувшие выходные в Бухаресте (Румыния). Полиция попыталась остановить черный BMW 5-й серии на площади Победы, однако водитель отказался подчиниться, и началась погоня. Мужчина не справился с управлением после того, как попытался уклониться от лобового столкновения с другим автомобилем, а затем попал в аварию прямо перед автомобилем, где установлен видеорегистратор. Если бы не оказавшийся на пути столб, неясно, чем бы все закончилось. Водитель выжил, никто не погиб. Когда приехала полиция, выяснилось, что преследуемый был не только пьян, но и находился в состоянии наркотического опьянения.

В комментариях люди удивляются, до чего же крепкие теперь делают столбы: он не сломался даже под таким колоссальным напором. И отмечают, что если бы кто-то сидел на пассажирском сиденье, этот человек точно бы не выжил.

Видео: YouTube