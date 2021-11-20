Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — журнал За рулем

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Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022

Новый год все ближе, и все больше набирают популярность тематические эротические календари. На этот раз расскажем о новом «Sexy Carwash».

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Издательство Heel Verlag и фотограф Франк Люцебек предложили очередной эротический сценарий в календаре «Sexy Carwash 2022», где модели позируют в эротичных позах во время автомойки рядом с классическими автомобилями. Культовая классика и красивые девушки гармонично дополняют друг друга.

В тщательно продуманных стоп-кадрах мы увидим Lamborghini Aventador, Ford Taunus, Lincoln Premiere Coupe, Dodge Charger, VW New Beetle, Ford Mustang Shelby, VW Golf IV, Plymouth Road Runner Coupe, Ford Capri I, Dodge Ram, Oldsmobile Toronado Coupe и Ford Model A. 

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Привлекательные модели и сверкающие чистотой крутые автомобили представляют эстетическую эротическую фотографию в ее лучшем виде. Широкоформатный календарь с глянцевыми фотографиями — идеальный подарок на новый год любителям винтажных вещей и автомобилей.

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В серию календарей эстетической эротической фотографии на следующий год от фотографа Фрэнка Люцебека включены также «Мечты молодых фермеров», «Девушки MZ», «Девушки и мопеды», «Мечты автомеханика», «Девушки и строительная техника», «Сексуальная автомойка». Среди новинок следующего года: «Культовые байкерши», «Мечты дальнобойщика» и «Мечты железнодорожника».

Январь

Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022

Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022

Новый год все ближе, и все больше набирают популярность тематические эротические календари. На этот раз расскажем о новом «Sexy Carwash».

Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — фото 1294162Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — фото 1294163Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — фото 1294164Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — фото 1294153Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — фото 1294152Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — фото 1294154Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — фото 1294155Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — фото 1294157Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — фото 1294156Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — фото 1294158Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — фото 1294159Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022 — фото 1294160Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022
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