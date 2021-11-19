Страховщики назвали детали, которые крадут чаще

Предпочитали воришки в 2020 году автоэмблемы, зеркала и колеса.

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В прошлом году чаще всего воровали эмблемы Mercedes-Benz, зеркала и колеса — сообщили эксперты страховой компании «Согласие». Чаще других снимали детали с Mercedes-Benz (26%), почти каждый десятый случай (9%) был связан с кражей эмблемы машины. Треть злоумышленников интересовали зеркала, 12% — колеса, остальных — антенны, фары, видеорегистраторы, датчик экстренного торможения, ручки дверей, дворники, камеры заднего вида и другие детали и предметы.

Похищая предметы из машины, воры всегда наносили повреждения транспортным средствам, когда вынимали из салона чужие ноутбуки, деньги, сумки или рюкзаки. Таким образом, ущерб наносили еще и автомобилю.

Так, за ущерб, нанесенный BMW, выплаты произведены в 16% случаев, Toyota — 12%, Kia — 9%. Случаи с Volkswagen, Renault, Land Rover — это 7, 4 и 3% соответственно, с другими авто в целом (Audi, Infiniti, Nissan и остальными) — 23%.

Наиболее дорогостоящие кражи оборудования и деталей с автомобилей произошли в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Самую крупную компенсацию выплатили за хищение фар Porsche Cayenne в Москве — 435 тысяч рублей.

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Среди других дорогостоящих краж деталей и автокомпонентов: колеса Nissan X-Trail в Екатеринбурге — компенсация составила 400,4 тысячи рублей; колеса с Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 200 в городах Ревда и Екатеринбург — выплаты были 315,7 тыс. и 300,1 тыс. рублей соответственно; в Белоярском районе Свердловской области сняли колеса с Kia Optima — ущерб составил 206,3 тысячи рублей, а в одном из районов Москвы злоумышленники похитили зеркала с Lexus NX — страховщикам пришлось выплатить за них 200,7 тысячи рублей.

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