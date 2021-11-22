Иностранцы виноваты в более чем 60% ДТП, совершенных с их участием в России

Виновниками аварий чаще других становятся граждане Армении, Узбекистана и Азербайджана.

Более 60% ДТП, совершенных с участием иностранцев на территории России за девять месяцев текущего года, произошли по их вине. Чаще других виновниками таких аварий становятся граждане Армении, Узбекистана и Азербайджана — практически в 67% случаев. Гораздо меньше таких ДТП с гражданами Белоруссии и Казахстана, это следует из обзора дорожно-транспортной аварийности в РФ, подготовленного МВД России, с которым ознакомился ТАСС.

За отчетный период наблюдается рост на 3,6% (3211) количества ДТП из-за нарушения правил дорожного движения водителями, являющимися гражданами стран СНГ, а также числа травмированных в таких происшествиях на 1,5% (4213).

Больше всего таких ДТП отмечается в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Сахалинской областях.

За 9 месяцев этого года из-за нарушения правил дорожного движения водителями-иностранцами в России произошло 3540 ДТП, это 4,1% от общего количества ДТП, случившихся по этой причине. В авариях с водителями-иностранцами погибли 285 и пострадали 4670 человек.

Самым аварийно-опасным временем для автомобилистов является вечер пятницы, отмечают в ГИБДД.



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