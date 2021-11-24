Выложили видео гонок? Станете нарушителем — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Выложили видео гонок? Станете нарушителем

Публикуемые блогерами в своих аккаунтах кадры уличных гонок станут основанием для наказания.

Материалы по теме
Помыл стекла и... штраф? Да! 3 опасности в новом КоАП 2022

С предложением считать доказательством правонарушений выкладываемые в соцсетях видео уличных гонок выступил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций», — цитирует РИА Новости заявление сенатора.

На сегодняшний день в действующем Кодексе об административных правонарушениях наказания за «опасное вождение» нет, но с выходом нового КоАП оно появится.

«Недавние печальные события только подтверждают необходимость введения такого состава», — говорит Рукавишникова.

Материалы по теме
Эпидемия, о которой не принято говоритьОгромный штраф для пассажира — коснется каждого!Опасность, которая грозит каждому водителю

Напомним, что в минувшие выходные на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля, одним из которых управлял виновник аварии автоблогер Саид Губденский. Он и его пассажир погибли.

Фото: Andrew Haimerl (andrewnef) / Unsplash

Наше новое видео
VW Transporter: в нем правда нечему ломаться? Почти!
Новая Vesta против 7-летнего BMW: чей салон круче?
6 фишек обновленного Kia Ceed (включая новый мотор и автопилот)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров1088Количество комментариев1
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...