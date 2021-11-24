Выложили видео гонок? Станете нарушителем

Водитель зимой набирает вес? Факт! И еще 7 причин повышенного расхода Теоретически для эффективной работы двигателя лучше холодный окружающий воздух, чем теплый. От этого эффективнее протекают наддув и процесс сгорания топлива, а еще уменьшается детонация. Получается, что в мороз расход топлива должен быть ниже? Только в теории, а на практике это не так. Разводка ГИБДД для ленивых водителей: юрист дал разъяснения Не все мы грамотны по части КоАП, и порой проблемой может показаться то, что на самом деле таковой вовсе не является. Зимнее масло существует? Да! - эксперт все объяснил От правильно подобранного моторного масла зависит надежность и ресурс двигателя. В зимний период - особенно.