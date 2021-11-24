Выложили видео гонок? Станете нарушителем

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С предложением считать доказательством правонарушений выкладываемые в соцсетях видео уличных гонок выступил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
«Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций», — цитирует РИА Новости заявление сенатора.
На сегодняшний день в действующем Кодексе об административных правонарушениях наказания за «опасное вождение» нет, но с выходом нового КоАП оно появится.
«Недавние печальные события только подтверждают необходимость введения такого состава», — говорит Рукавишникова.
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Напомним, что в минувшие выходные на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля, одним из которых управлял виновник аварии автоблогер Саид Губденский. Он и его пассажир погибли.
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Фото: Andrew Haimerl (andrewnef) / Unsplash