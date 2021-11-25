К чему готовиться: сколько в среднем вы потратите на б/у иномарку?

Есть несколько вариантов. Например, средняя «американка» обойдется в 380 000 рублей...

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Сколько сейчас, в среднем, стоят иномарки с пробегом в зависимости от страны-изготовителя? Ответ на этот вопрос дают эксперты «Авито Авто» в результатах нового исследования. Они проанализировали цены на вторичном рынке с января по октябрь 2021 года и выяснили, что самыми популярными подержанными машинами в России по-прежнему являются японские. Средняя российская цена за «японца» составила ровно 600 000 рублей — и это на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Вторые по популярности подержанные иномарки — немецкие, в среднем машина с пробегом из Германии обходится в сумму 699 000 рублей, что на 30,7% больше показателя прошлого года. Далее по востребованности у россиян следуют... автомобили из США, они подорожали всего на 15,2% и в среднем они обходятся сравнительно недорого — 380 000 рублей. Южнокорейский автопром подорожал на 30,6%, и средняя цена составила 529 000 рублей.

Самыми дорогими представителями на рынке авто с пробегом стали машины из Великобритании со средней ценой в 1 270 000 рублей, самыми доступными — из Малайзии, 70 000 рублей.

Ну а лидируют в структуре общефедерального спроса отечественные автомобили. Если самые популярные иномарки — японские — занимают 18,1% рынка, то на машины российских марок приходится 34,5%. В целом российский Топ-10 популярных стран-производителей на рынке машин с пробегом выглядит так: Россия, Япония, Германия, США, Южная Корея, Франция, Чехия, Китай, Великобритания и Швеция.

Интересно взглянуть и на рост спроса на подержанные машины: в течение 2021 года он составил 18,6% по сравнению с десятью месяцами 2020-го. Спрос на российские машины с пробегом вырос на 18,6%, на японские — на 18%, немецкие — на 16,7%. А самый существенный прирост популярности у китайских б/у автомобилей — плюс 33%...

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Фото: Александр Манзюк / ТАСС