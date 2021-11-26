Suzuki представила новый кроссовер SX4

Suzuki SX4 в Европе продают как SX4 S-Cross.

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Компактный кроссовер Suzuki SX4 S-Cross третьего поколения будут выпускать в Венгрии. И хотя японский бренд заявляет, что это «совершенно новая» модель, изменения все же больше тянут на глубокий рестайлинг. Достаточно посмотреть на габариты автомобиля — они все те же. Его длина составляет 4300 мм, ширина — 1785 мм, высота — 1585 мм, а колесная база — 2600 мм. Правда, кроссовер стал чуть легче: снаряженная масса базовой версии уменьшилась с 1255 до 1195 кг.

Внешне автомобиль изменился в лучшую сторону: у него теперь большая решетка радиатора черного цвета, обрамленная трехсекционными светодиодными фарами, придающими ему современный облик. Более выпуклые колесные арки с пластиковой облицовкой черного цвета делают его солиднее предшественника. Значительные изменения произошли и в задней части: фонари у модели стали намного шире, чем раньше.

В салоне изменений немного: основное — в верхней части центральной консоли теперь установлен новый 9-дюймовый сенсорный экран с Android Auto и Apple CarPlay, но все остальное выглядит вполне знакомым. На прежнем месте остались климат-контроль, селектор режимов движения или рычаг переключения передач для 6-ступенчатой ​​механической коробки передач. Среди нового: камеры кругового обзора вместо одного заднего объектива.

Под капотом — 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, оснащенный технологией мягкого гибрида и развивающий 129 лошадиных сил. Он заимствован у обновленного Swift Sport. С ним автомобиль разгоняется до сотни за 9,5 (передний привод) или 10,2 секунды, если вы выберете полноприводную модель со значком Allgrip. Помимо 6-ступенчатой ​​механической коробки передач предложат также и 6-диапазонный автомат.

Продажи новой модели начнутся в декабре в Европе, а в 2022 году —- в Азии и Латинской Америке. В России автомобиль тоже появится, о техническом оснащении и комплектациях для нашего рынка сообщат позже.

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Фото: Suzuki