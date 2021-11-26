В России стартовало производство нового седана Kia

Рестайлинговый Cerato на «Автоторе» делают по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

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Российский офис Kia сообщил о старте серийного производства обновленного седана Cerato на заводе «Автотор» в Калининграде. Модель делают по полному циклу (CKD) — со сваркой и окраской кузовов. Напомним, что российские продажи уже стартовали, первые автомобили были переданы клиентам в сентябре текущего года. Седан обновил дизайн экстерьера и обзавелся новой мультимедийной системой с интеграцией через Apple CarPlay и Android Auto и сервисами Яндекса.

Кроме того, Cerato стал первой моделью Kia в России, у которой есть телематика Kia Connect, позволяющая дистанционно запускать мотор, открывать и закрывать двери, управлять климат-контролем, получать информацию о неисправностях и проч. В обновленном варианте на Cerato стоит последняя версия комплекса электронных ассистентов Drive Wise, которая, в зависимости от комплектации, содержит до 11 различных систем помощи.

Кстати о комплектациях. Для российских машин предусмотрено 12 вариантов сочетания комплектации, двигателя и трансмиссии. По движкам выбор стоит между атмосферниками 1,6 и 2,0 литра, причем «младшие» идут как с механикой, так и с 6-ступенчатой АКП, а «старший» агрегатируется только с автоматом.

Напомним, нынешнее поколение Cerato — уже четвертое, и машины в дорестайлинговом исполнении на «Автоторе» собирали с 2012 года, за все время выпустив более 100 тысяч экземпляров.

Что касается новой версии, то прибавка в прайсе получилась существенной, но объяснимой.

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Фото: Kia