В России стартовало производство нового седана Kia — журнал За рулем

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В России стартовало производство нового седана Kia

Рестайлинговый Cerato на «Автоторе» делают по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

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Российский офис Kia сообщил о старте серийного производства обновленного седана Cerato на заводе «Автотор» в Калининграде. Модель делают по полному циклу (CKD) — со сваркой и окраской кузовов. Напомним, что российские продажи уже стартовали, первые автомобили были переданы клиентам в сентябре текущего года. Седан обновил дизайн экстерьера и обзавелся новой мультимедийной системой с интеграцией через Apple CarPlay и Android Auto и сервисами Яндекса.

Кроме того, Cerato стал первой моделью Kia в России, у которой есть телематика Kia Connect, позволяющая дистанционно запускать мотор, открывать и закрывать двери, управлять климат-контролем, получать информацию о неисправностях и проч. В обновленном варианте на Cerato стоит последняя версия комплекса электронных ассистентов Drive Wise, которая, в зависимости от комплектации, содержит до 11 различных систем помощи.

В России стартовало производство нового седана Kia

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Кстати о комплектациях. Для российских машин предусмотрено 12 вариантов сочетания комплектации, двигателя и трансмиссии. По движкам выбор стоит между атмосферниками 1,6 и 2,0 литра, причем «младшие» идут как с механикой, так и с 6-ступенчатой АКП, а «старший» агрегатируется только с автоматом.

В России стартовало производство нового седана Kia

Напомним, нынешнее поколение Cerato — уже четвертое, и машины в дорестайлинговом исполнении на «Автоторе» собирали с 2012 года, за все время выпустив более 100 тысяч экземпляров.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Cerato (3)

Kia 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

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