Лихач на дороге: в этот раз ему повезло

Но, судя по манере езды этого человека, так будет не всегда.

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Это видео снято во Флориде (США) в три часа дня. Владелец авто с видеорегистратором ехал с женой и сыном на юг по левой полосе Норт-Хаймс-авеню в Тампе, приближаясь к автомагистрали I-275. Тот, кто ехал сзади, по-видимому, отвлекся и не заметил, что машина замедлилась перед поворотом. Водитель продолжал «лететь» с большой скоростью и, когда понял, что не сможет вовремя затормозить, он решил объехать автомобиль по обочине.

Его машина пересекла правую полосу, вылетела на бордюр и чуть не перемахнула через забор. Однако лихачу чудом удалось вывести свою машину обратно на дорогу, и он продолжил движение как ни в чем не бывало.

В комментариях пользователи не верят, что виной всему невнимательность водителя, который ехал сзади.

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Похоже, «полеты» — просто его стиль вождения, и он решил не изменять своей привычке и не тормозить и в этот раз.

Они поздравляют автора видео, что ему удалось пережить столь опасное для жизни испытание, и надеются, что испугавший его лихач попадется на глаза полиции прежде, чем станет причиной серьезной, а может быть и фатальной аварии.

Фото: Depositphotos