С 1 марта 2022 года медсправки будут выдавать по новым правилам

Новый порядок предусматривает увеличение объема проводимых обследований для некоторых категорий водителей.

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С 1 марта 2022 года в России изменяется порядок медосвидетельствования водителей, соответствующий приказ подписал Минздрав. Для получения медсправки водителям, которые были лишены прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, придется сдавать на анализ кровь и мочу.

Россиянам, которым справка нужна в связи с истечением срока действия водительского удостоверения или его утраты, а также кандидатам в водители, у которых нет признаков алкоголизма или наркомании, сдавать анализы не понадобится.

В предыдущем приказе, который корректировали более двух лет, эти анализы должны были сдавать все водители, обратившиеся за справкой. А так как эти исследования дорогостоящие и делаются не быстро, то за справку всем пришлось бы платить больше, а выдача документа растянулась бы минимум на неделю.

Изменится и форма справки. В нее внесут все обследования врачей-специалистов, а также проведенные лабораторные исследования.

Ранее в Общественную палату поступило предложение разделить водителей на любителей и профессионалов.

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