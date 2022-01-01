Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре

Вышел календарь фестиваля SunDay на 2022 год.

Материалы по теме
Девушки и культовые байки: календарь-2022

Коллеги из Беларуси поделились свежим выпуском календаря SunDay, в котором представлены редкие автомобили из Японии, Европы, США и СССР, а рядом с ними — необыкновенные красотки. 12 белорусок примерили образы тех эпох, когда создавались эти уникальные автомобили.

Идея календаря заключалась в том, чтобы показать не просто красивых девушек, но интересные и свободные от стереотипов женские образы, говорят создатели календаря.

Материалы по теме
Два прогноза для водителей на 2022 — какой вам по душе?Штрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимумуЭксперт рассказал, как заработать на мусоре — это просто!

Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календареНа обложке календаря Катерина Явид, а ее спутник — неотразимый Volkswagen Karmann-Ghia 1974 года выпуска.
На обложке календаря Катерина Явид, а ее спутник — неотразимый Volkswagen Karmann-Ghia 1974 года выпуска.

Фестиваль SunDay дарил стимул к доработкам, восстановлению и сохранению уникальных автомобилей. Но вот уже как два года он поставлен на паузу, и только одноименный календарь продолжает быть мотиватором для автомобилистов, которые, не жалея сил, развивают автокультуру.

Стоит такой календарь в бумажном исполнении 25 белорусских рублей, или 729 российских рублей по курсу.

Январь

Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре

Наталья Кравцевич на фоне Cadillac de Ville d'Elegance 1977 года выпуска. Роскошный американский автомобиль привез в Беларусь российский реставратор в 2015 году. Cadillac впечатляет и размерами, и оснащением: 7-литровый V8, климат- и круиз-контроль, электрические приводы зеркал и сидений, повторители поворотов на краю капота и термометр у зеркала заднего вида.

Февраль

Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре

Валерия Черныш представляет Nissan Silvia S15 1999 года выпуска. В автомобиле переделано правостороннее расположение руля на левую сторону, поставлены «ковши», заменена подвеска, сделан выворот и поставлен обвес.

Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре

Вышел календарь фестиваля SunDay на 2022 год.

Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302112Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302113Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302114Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302115Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302116Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302117Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302118Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302111Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302121Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302120Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302122Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302123Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре — фото 1302124Сексапильные красотки и «жемчужины» автопарка Беларуси в новом календаре
Наше новое видео
Skoda Octavia с пробегом: rак выбрать и не пожалеть
Hyundai Creta на вторичке — 3 (главных) проблемы, о которых нужно знать
Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров7790Количество комментариев1
Оцените материал
1:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: