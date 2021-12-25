В новом издании решили соединить пермскую промышленность и пермский балет.

На страницах календаря прицепов «Экспедиция» на 2022 год (Краснокамский РМЗ, Пермский край) впервые не модели, а пермские балерины стиля «контемпорари» (современной хореографии). Они «оживляют» детали прицепов — так календарь соединяет два самых знаменитых бренда Пермского края: промышленность и балет.

«Промышленный потенциал Пермского края и балетное искусство, казалось бы, вещи несовместимые, непересекающиеся, но обе они прославляют наш регион на весь мир», — рассказал директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов.

Создатели календаря предлагают подключить воображение и в положении тел балерин увидеть А-образное дышло, задний бампер, подрамник, кронштейны и другие составные части автомобильных прицепов.

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Таким образом, владельцы календаря-2022 будут не просто наслаждаться картинками, но и тренировать образное мышление.

Можно также навести смартфон на QR-код под фото — откроется сайт с подробным описанием детали: как и из чего ее производят, толщину металла, тип защитного покрытия и многое другое.

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