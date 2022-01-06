Владелец Теслы поймал вандала по камерам своей машины — журнал За рулем

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Владелец Теслы поймал вандала по камерам своей машины

Женщина поцарапала ключом автомобиль на стоянке, возмутившись, что водитель припарковался слишком близко от ее машины.

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Камера на автомобиле Tesla Model 3 «поймала» 57-летнюю Анну Валенте за неблаговидным занятием — когда та царапала ключом Tesla Model 3 стоимостью в 50 тысяч фунтов стерлингов. Это произошло на автостоянке в Пуле (графство Дорсет, Великобритания).

Сторожевой режим Tesla становится все более востребованным, появляется много историй о видеороликах, которые используются для выявления виновных в преступлениях, позже рассматривающихся в суде.

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Это видео доказывает, что женщина умышленно оставила 10-сантиметровую царапину на двери водителя своим ключом. Причем сделала это украдкой, демонстрируя окружающим, как будто она что-то достает из своей машины, но бортовая камера в переднем крыле Tesla запечатлела, как она проводит ключом черту на Тесле.

Владельцы электрокара заметили царапину, только когда вернулись домой из магазина, и тогда решили посмотреть записи на жестком диске автомобиля, чтобы понять, в какой момент это произошло.

Тогда муж с женой поняли, кто это сделал, так как помимо самого происшествия разные углы камеры также показали, когда Валенте подошла к Model 3. Было видно ее лицо, а также номера ее Nissan Juke, которые позволили полиции отследить автомобиль хулиганки.

Почему она это сделала? Предположительно, потому, что Tesla была припаркована слишком близко к ее машине! Как сообщается, она умышленно поставила свой кроссовер на белой линии, чтобы никто не парковался рядом, так как оставила собаку на пассажирском сиденье машины.

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В результате суд постановил, что Валенте должна выплатить владельцу Model 3 тысячу фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба. Считается, что это первый случай в Великобритании, когда кадры с Tesla были использованы в качестве доказательства в суде. Данный случай станет прецедентным.

Представитель полиции Дорсета отметил, что у транспортного средства есть встроенная система видеонаблюдения, которая обеспечила четкие изображения обвиняемой, причинившей ущерб. Женщину опознали по видеозаписи и впоследствии она предстала перед судом, чтобы понести заслуженное наказание за свои действия.

Фото: Depositphotos

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