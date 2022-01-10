В Европе растут кражи каталитических нейтрализаторов

Полиция Германии сообщает о таких преступлениях чуть ли не каждый день. Причина — подорожание сырья, используемого в «катах».

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В Гестахте, земля Шлезвиг-Гольштейн, преступники не постеснялись нанести автовладельцу «удар» в День Святого Николая: 6 декабря около часа ночи свидетели услышали подозрительные звуки с парковки и вызвали полицию. Двое мужчин в темных одеждах спиливали каталитический нейтрализатор с поддомкраченной Хонды Джаз. Увидев полицию, незнакомцы скрылись, бросив свою машину, в которой уже был один спиленный нейтрализатор.

И это далеко не единичный случай: полицейские управления по всей стране практически ежедневно сообщают о подобных кражах, причиной роста которых эксперты называют высокие цены на платину, палладий и родий, которые используются при создании этого очистителя выхлопных газов. По данным ADAC, на автомобиль может приходиться от трех до пяти граммов палладия, платины и родия. Таким образом, точная сумма дохода воришек зависит от возраста автомобиля и установленной версии этого узла.

Кража каталитических нейтрализаторов из автомобилей не регистрируется отдельно в полицейской статистике преступлений в Германии, но такую статистику уже впору ввести.

Сколько украли и из каких машин

Однако немецкий автоклуб ADAC зафиксировал значительный рост за последние несколько лет. Службу помощи Клуба в 2021 году (по состоянию на 7 декабря) вызвали на 903 подобные кражи (в Германии за езду без «ката» предусмотрен штраф). Это более чем в два раза больше, чем в 2020 году, когда зафиксировано 420 краж такого рода. В предыдущие годы их было еще меньше (2019 — 169; 2018 — 77; 2017 — 38).

По данным полиции, преступники предпочитают автомобили с бензиновыми двигателями, потому что в дизельных двигателях используется более дешевая платина, драгметаллом покрывают сердечник каталитического нейтрализатора. Так, на 10 января 2022 года грамм платины стоил 2309 рублей, палладий — 4725 рублей, а родия — 40 605 рублей.

ADAC объявил, что особенно популярны старые модели Opel Astra, Toyota Prius и VW Polo, где устройство расположено «удобно» — в середине днища автомобиля. В более свежих моделях каталитический нейтрализатор установлен ближе к двигателю, до него труднее добраться. Кроме того, более новые модели каталитических нейтрализаторов содержат меньше драгметаллов.

Поднимите и разрежьте

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Для кражи преступники поддомкрачивают автомобили, перерезают выхлопную трубу в двух местах: перед каталитическим нейтрализатором и за ним. Эксперты ADAC говорят, что процесс занимает не более 15 минут. В зависимости от местонахождения автомобиля воры используют различные инструменты: ручные или электрические пилы на шумных улицах, цепные труборезы — в тихих жилых районах.

Даже если водитель не сразу заметит пропажу нейтрализатора, он обязательно это услышит — по очень громкому шуму двигателя.

Каталитический нейтрализатор снижает токсичность отработавших газов. Здесь рассматривается его конструкция и возможные неисправности.

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