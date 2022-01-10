3000-сильные альпинисты: видео штурма дюны

Песчаный 50-градусный склон — сложное препятствие, а преодолеть его надо менее чем за 6 секунд.

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Любители автоспорта всегда придумают, как и в чем можно соревноваться, приспосабливая окружающую их среду под трек. На идеально ровном пересохшем озере Бонневилль устанавливаются рекорды скорости, в Скандинавии ледовые гонщики мчатся по извилистым каналам, а в валлийских лесах — между деревьев.

Но как быть, если вы живете на Ближнем Востоке, в ОАЭ, где сплошь один песок? Можно устроить дрэг-рейсинг, но не по горизонтальной поверхности, а по склону дюны. Главное — уложиться при этом в шесть секунд, удержаться на прямой и не сломаться. В каждом классе победитель получает новенький Nissan Patrol.

«Восхождение на холм Лива» — это ежегодное мероприятие. Проводится оно на дюне Мориб — огромной куче песка высотой 300 метров и шириной 1600 метров. Старт дается от самого подножия дюны, и автомобили стартуют настолько резко, что у них отрываются карданы, лопаются колеса, вырываются поддоны картеров и так далее.

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Все принимающие участие в гонках автомобили оснащены шести- и восьмицилиндровыми двигателями, а их мощность в два-три раза превышает мощность Bugatti Chiron.

Соревнования, мягко говоря, захватывающие. Если бы еще стартовало сразу по нескольку автомобилей, то гонки можно было бы назвать одними из самых зрелищных в мире.

А еще скоро могут появиться гонки по Луне.

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Фото, видео: YouTube