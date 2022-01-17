Три «китайца» наступают на пятки лидерам автоотрасли

Речь идет о рейтинге производителей по инновационным технологиям, которые применяют в автомобилях. И все-таки пока еще в тройке лидеров — «европейцы».

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Среди лидеров по внедряемым новшествам в автопроме прочно обосновались три «китайца»: BYD, Great Wall Motors (GWM) и Geely — эти производители смогли войти в первую десятку автомобильных компаний мира, следует из годового отчета об инновациях Центра автомобильного менеджмента (Center of Automotive Management; CAM) в Бергиш-Гладбахе (Германия).

BYD набрала 127 баллов, согласно собственному индексу CAM, и, таким образом, китайская компания поднялась с 20-го на 8-е место по сравнению с результатом 2020 года, а Great Wall получила от немцев 116 баллов и «прыгнула» сразу с 18-го на 9-е место. Однако у Geely результаты ухудшились — производитель опустился с 6-го на 10-е место, а количество баллов, набранных материнской компанией Volvo, упало на 15% — до 100.

Исследователи объясняют мощный рост BYD, в первую очередь, широким наступлением электромобильности, компания произвела большое количество чисто электрических транспортных средств (BEV) в различных сегментах. Говоря об успехах Great Wall, эксперты среди прочего напоминают о серийных мировых инновациях, таких, например, как функция автономной парковки на основе жестов, которую получил кроссовер Wey Mocha.

Рейтинг автопроизводителей 2021 года от Центра автомобильного менеджмента (CAM) выглядит следующим образом:

Volkswagen — 366 баллов BMW — 282 балла Daimler — 269 баллов Tesla — 199 баллов Hyundai — 141 балл Ford — 138 баллов Stellantis — 136 баллов BYD — 127 баллов Great Wall Motors — 116 баллов Geely — 100 баллов.

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«Несмотря на все пророчества о скором вырождении и упадке, немецкие автомобильные концерны в настоящее время обладают очень высокой инновационной силой и демонстрируют широкий спектр технологий, — отметил руководитель исследования Стефан Братцель. — Однако этот список может очень быстро измениться из-за высокого уровня инновационной динамики американского производителя Тесла и новичков из Китая. Японские производители, увы, потеряли свою инновационную мощь, и Toyota откатилась на 13-е место».

Фото: Depositphotos