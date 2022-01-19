Очень часто автопроизводители заявляют о скором выпуске конкурентов Model 3, но американский электромобиль до сих пор остается лучшим.

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Youtube—канал Carwow продолжает сравнивать автомобили. Вслед за видео битвы трех внедорожников, в которой Лада Нива оказалась на третьем месте, появилось сравнение двух электромобилей — нового BMW i4 и старого знакомого Tesla Model 3.

i4 — первый электрический седан BMW, а его версия M50 — такой же быстрый, как бензиновые BMW M3 или M4, но при этом стоит она дешевле. Казалось бы, все звезды сошлись, и появился отличный вариант для любителей быстрой езды. Но британцы выяснили, что баварскому автопроизводителю еще есть к чему стремиться.

BMW i4 стал первым прямым конкурентом Tesla Model 3. В топовой комплектации M50 он оснащается двумя двигателями суммарной мощностью 540 л.с. Что касается топовой Tesla Model 3 Performance, то мощность этого электромобиля составляет «всего» 480 л.с.

Далее. BMW i4 оснащен аккумуляторной батареей емкостью 81 кВт·ч, а американский электромобиль — батареей емкостью 77 кВт·ч.

Стоимость «электрички» BMW составляет около 65 000 долларов, а стоимость Tesla Model 3 — 58 000 долларов — разница несущественная, учитывая перевес по мощности и емкости аккумуляторов.

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Но менее мощный Tesla Model 3 разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, тогда как BMW требуется для этого 4,2 секунды. При этом Model 3 может проехать на одной зарядке до 507 км, а полных аккумуляторов BMW хватит максимум на 434 км.

Tesla оказалась дешевле, быстрее и запас хода у нее больше. Придется подождать еще, пока кто-то представит электромобиль, превосходящий Tesla Model 3.

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Фото, видео: YouTube