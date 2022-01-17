Нива против Дастера и Suzuki Jimny - британский тест

Англичане решили устроить гонку по пересеченной местности на трех недорогих внедорожниках. И вот что оказалось.

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В новом видео Carwow Лада Нива выступила против Suzuki Jimny и Dacia Duster, который в России продается под маркой Renault. Все эти внедорожники стоят в Великобритании менее 20 000 фунтов стерлингов (примерно 2 млн рублей). Также они оснащены двигателями малого объема. Jimny имеет 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 101 л.с., Дастер — 1,5-литровый турбодизель мощностью 115 л.с., а Нива — 85-сильный агрегат объемом 1,7 литра.

Но мощность — не самое главное. В ходе сравнительного теста решающую роль сыграли внедорожные качества машин, а также их масса и шины, размер колесной базы и жесткость кузова.

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Как отметили испытатели, все три автомобиля проявили себя прекрасно, а лучшим в этой тройке был признан Suzuki Jimny, набравший 14 очков. На втором месте оказался Duster с 12 очками, а российская Нива заняла лишь третье место. Что именно смутило английских испытателей, вы можете узнать, посмотрев 20-минутное видео. Чтобы посмотреть его на-русском, активируйте титры, а затем задайте их автоматический перевод в настройках.

В этом году Нива участвует в Гран-при «За рулем», и вы можете не только проголосовать за нее, но и получить шанс выиграть этот внедорожник.

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Фото, видео: YouTube