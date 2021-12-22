Лада Нива Travel против всех - на чьей стороне вы?

Голосуйте и помните - заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получаете шанс выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel!

Класс компактных кроссоверов и внедорожников в этом году пополнялся новинками активнее любого другого класса автомобилей. Почти каждый автопроизводитель старается иметь в своем модельном ряду такой автомобиль. Конкуренция здесь высока, но и спрос велик — кто же откажется от компактной универсальной машины?

В итоге мы имеем сразу 9 (!) новинок на любой вкус и кошелек. Одна из них в попала в список по бюрократическим причинам, сменив логотип — с креста на ладью. Это Лада Нива Travel. Еще одна новинка уже успела покинуть наш рынок. Речь о кроссовере Mazda CX-30. Но премьера была, и этого уже не изменить, поэтому голосуем и за него. Не забывайте — в Гран-при «За рулем» участвуют только новые машины, которые появились в 2021 году или сменили поколение.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada Niva .

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Какой автомобиль вы бы назвали лучшим кроссовером-новинкой 2021 года?

Может быть, возрожденный в новой форме Chevrolet Trailblazer со 150-сильным мотором или китайский Haval Jolion, у которого два двигателя на выбор?

А может, вам больше по душе новый HyundaiCreta с его смелым дизайном или китайский JAC S4?

Возможно, вам больше понравился облик Лады Нивы Travel, которая осталась настоящим внедорожником, или вы предпочитаете практичный и надежный Renault Duster?

Ничего из этого? Тогда вот еще три претендента: экономичный Opel Crossland, эффектная Mazda CX-30 и строгий Volkswagen Taos. Давайте выясним, какой из кроссоверов вам больше по душе!

Chevrolet Trailblazer, универсал, 150 л.с., передний/полный привод Haval Jolion, универсал, 143–150 л.с., передний/полный привод

Hyundai Creta, универсал, 121–150 л.с., передний/полный привод JAC S4, универсал, 109–136 л.с., передний привод

Лада Нива Travel, универсал, 80 л.с., полный привод Mazda CX‑30, универсал, 150 л.с., передний/полный привод

Renault Duster, универсал, 113–150 л.с., передний/полный привод Opel Crossland, универсал, 110 л.с., передний привод

Volkswagen Taos, универсал, 110–150 л.с., передний/полный привод

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. Только не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.





Фото: «За рулем» и фирмы-производители