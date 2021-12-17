Renault Duster на тестах иностранцев: это честная правильная дешевизна

Эта модель занимает второе место по продажам среди кроссоверов в России, завоевав репутацию самого удачного представителя в своем классе с точки зрения соотношения цены и качества.

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Что об одном из самых популярных внедорожников на российским рынке, известном в Европе под названием Dacia Duster, пишут европейские журналисты? Как выяснилось, примерно то же самое, что и российские.

Дает больше, чем ожидаешь

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Renault строго держится линии на снижение издержек при выпуске Dacia. Они собирают автомобили в дешевых с точки зрения затрат странах, используют двигатели и платформы, многократно самортизированные на других моделях… Конечно, машина не такая быстрая, несовершенная по форме, без всех необходимых функций активной безопасности. Но это по меркам конкурентов, которые стоят вдвое дороже. Duster не пытается никого обмануть. Это не та дешевизна, что оскорбляет лучшие чувства и заставляет злиться. Он гораздо лучше, чем следовало бы, исходя из цены, и мы любим его за это.

Такого еще не было

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Auto Express уверен: никогда раньше мы не видели такого удачного кроссовера. И задается вопросом: кому вообще придет в голову платить больше за альтернативные варианты?

Визуально машина второго поколения очень похожа на старую модель — Dacia не собирается экспериментировать с доказавшей свою успешность формулой — хотя все элементы кузова совершенно новые. Она стала более привлекательной и престижной, чем раньше…

Честное заявление о нерасточительности

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GQ призывает отнестись несколько более трезво к дискуссиям о стоимости Renault Duster. Конечно, цена важна, но не менее важно, чтобы сравнительная дешевизна не застила покупателям глаза.

Субъективное восприятие соотношения цены и качества в автомобилях — довольно прихотливая штука. Да, разумеется, никто не хочет думать, что их попросту ограбили, но в равной степени (помня о четырехколесном выражении статуса) быть «чересчур дешевым» тоже не выглядит особенно привлекательным. Однако с Duster создается впечатление, что Dacia не пытается быть тем, чем она не является. Как и в случае с Lada Niva, это своего рода честная заявление о нерасточительной утилитарности.

Стоит своих денег

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Dacia Duster остается впечатляющим инструментом за свои деньги… Учитывая, что вам и близко не подобраться даже к базовым комплектациям Renault Captur и Škoda Kamiq по такой цене, это действительно замечательно, что вы получаете отличный комфорт, усовершенствованные двигатели и все это пространство для ваших растущих семейных нужд.

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Главный мотив в отзывах зарубежных медиа — вопрос цены, но не стоит забывать о собственно автомобильных характеристиках Renault Duster. А они, по общему мнению, заслуживают внимания и сами по себе.

Подробнее о выборе новых внедорожников по цене до 1,5 млн руб читайте здесь.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Номинант Гран-при «За рулем» К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Renault Duster — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе! Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.



Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.