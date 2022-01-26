Объявлены цены на новый кроссовер Kia — журнал За рулем

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Объявлены цены на новый кроссовер Kia

О начале продаж в России в 2022 году аналогичной модели заявили в компании Hyundai.

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В США начались продажи нового кроссовера Kia EV6. Этот электромобиль оценили в сумму от 42 115 долларов (примерно 3,3 млн рублей) до 57 115 долларов (около 4,5 млн рублей). Цены на автомобили в наших странах примерно сопоставимы. Напомним, что продажи в России электрокроссовера на той же платформе — Hyundai IONIQ 5 — уже анонсированы. Купить модель или подписаться на нее можно будет уже весной.

В Северной Америке EV6 предлагается в трех комплектациях: Light, Wind и GT-Line. Light поставляется исключительно с задним приводом и аккумулятором на 58 кВт·ч. В двух других комплектациях кроссовер может быть и полноприводным, но уже оснащаются батареей емкостью 77,4 кВт·ч.

Объявлены цены на новый кроссовер Kia

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Самая скромная версия имеет 169 л.с. и запас хода 373 км. Заднеприводная версия мощностью 228 л.с. и с более емкой батареей имеет запас хода 500 км. Полноприводный 324-сильный кроссовер может проехать на одной зарядке 441 км и разгоняется до «сотни» за 4,6 секунды.

Объявлены цены на новый кроссовер Kia

Объявлены цены на новый кроссовер Kia

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Позже в продажу поступит Kia EV6 GT мощностью 584 л.с., способный разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Фото: Kia

Объявлены цены на новый кроссовер Kia

О начале продаж в России в 2022 году аналогичной модели заявили в компании Hyundai.

Объявлены цены на новый кроссовер Kia — фото 1309639Объявлены цены на новый кроссовер Kia — фото 1309642Объявлены цены на новый кроссовер Kia — фото 1309641Объявлены цены на новый кроссовер Kia
Объявлены цены на новый кроссовер Kia

О начале продаж в России в 2022 году аналогичной модели заявили в компании Hyundai.

Объявлены цены на новый кроссовер Kia — фото 1309639Объявлены цены на новый кроссовер Kia — фото 1309641Объявлены цены на новый кроссовер Kia — фото 1309642Объявлены цены на новый кроссовер Kia
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