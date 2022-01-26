Lada Largus подорожал в полтора раза всего за год — журнал За рулем

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Lada Largus подорожал в полтора раза всего за год

Почти как Volkswagen Transporter! А вот ГАЗель Business показала наибольшую стабильность.

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Рост цен на автомобильном рынке стал одним из главных трендов ушедшего года. Наравне с легковушками, кроссоверами и внедорожниками дорожал и сектор коммерческого транспорта. Цена.Авто и Газпромбанк Автолизинг проанализировали динамику цен среди популярных легковых коммерческих машин — микроавтобусов, минивэнов, универсалов повышенной вместимости... И выяснилось, что дорожали модели разных брендов очень неравномерно.

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Так, максимально взлетели цены на минивэн Volkswagen Transporter — рост средней стоимости составил 51%, то есть 1 270 000 рублей! Но еще более удивительно, что совсем ненамного отстал Lada Largus, который за год потяжелел на +50%, и его средняя стоимость в конце года вплотную подобралась к миллиону рублей. Третья ступенька на этом сомнительном пьедестале досталась УАЗу — ее с результатом +35% поделили между собой УАЗ СГР («Буханка») и УАЗ Профи.

Lada Largus подорожал в полтора раза всего за год

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Самая востребованная модель в сегменте LCV — это ГАЗель Next, и она тоже прибавила неслабо, на 28%. Ford Transit, самый популярный «коммерсант» иностранного бренда, подорожал в среднем на 20%.

А наибольшую стабильность показала ГАЗели Business — она удерживает второе место по популярности после «сестры» ГАЗели Next и за год прибавила в ценах всего на 12%.

Фото: АВТОВАЗ, Цена.Авто

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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