Lada Largus подорожал в полтора раза всего за год

Почти как Volkswagen Transporter! А вот ГАЗель Business показала наибольшую стабильность.

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Рост цен на автомобильном рынке стал одним из главных трендов ушедшего года. Наравне с легковушками, кроссоверами и внедорожниками дорожал и сектор коммерческого транспорта. Цена.Авто и Газпромбанк Автолизинг проанализировали динамику цен среди популярных легковых коммерческих машин — микроавтобусов, минивэнов, универсалов повышенной вместимости... И выяснилось, что дорожали модели разных брендов очень неравномерно.

Так, максимально взлетели цены на минивэн Volkswagen Transporter — рост средней стоимости составил 51%, то есть 1 270 000 рублей! Но еще более удивительно, что совсем ненамного отстал Lada Largus, который за год потяжелел на +50%, и его средняя стоимость в конце года вплотную подобралась к миллиону рублей. Третья ступенька на этом сомнительном пьедестале досталась УАЗу — ее с результатом +35% поделили между собой УАЗ СГР («Буханка») и УАЗ Профи.

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Самая востребованная модель в сегменте LCV — это ГАЗель Next, и она тоже прибавила неслабо, на 28%. Ford Transit, самый популярный «коммерсант» иностранного бренда, подорожал в среднем на 20%.

А наибольшую стабильность показала ГАЗели Business — она удерживает второе место по популярности после «сестры» ГАЗели Next и за год прибавила в ценах всего на 12%.

Ранее такая же статистика была опубликована и по легковым автомобилям.

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Фото: АВТОВАЗ, Цена.Авто