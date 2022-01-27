Топ-25 моделей, дорожавших быстрее всех

«Газпромбанк Автолизинг» составил рейтинг автомобилей, которые за год подорожали больше других моделей на рынке. Для его составления были проанализированы сделки приобретения в лизинг новых легковых автомобилей в 2021 году (это более 8 тысяч машин).
В «Газпромбанк Автолизинге» отметили, что среднее удорожание новых легковых автомобилей за год составило 31%. Некоторые же модели удивили тем, насколько выросли на них цены, в том числе из-за навязываемого дилерами дополнительного оборудования.
«Нужно понимать, что из средней надбавки в 31% около половины пришлось на повышение рекомендованных розничных цен. Остальное — следствие дефицита машин в салонах дилеров. Устанавливаемое безальтернативно дополнительное оборудование приводит к значительному удорожанию. Если обратить внимание на верхние строчки нашего рейтинга, видно, что чаще всего с таким положением дел соглашаются покупатели из премиального сегмента. По нашим оценкам, до конца года нехватка новых машин сохранится в том или ином виде, а значит, дальнейшего повышения цен не избежать», — комментирует исследование генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова.
Тройка лидеров подорожания состоит из Mercedes—Benz S—класса, Hyundai Elantra и Porsche Cayenne. Их реальная стоимость с учетом установленного допоборудования выросла на 117%, 82% и 74% соответственно.
Рейтинг изменения стоимости легковых автомобилей (руб., без НДС)
|
Место
|
Модель
|
Средняя цена — декабрь 2021 г.
|
Средняя цена — декабрь 2020 г.
|
Динамика
|
1
|
Mercedes-Benz S-класса
|
12 303 128
|
5 656 917
|
117%
|
2
|
Hyundai Elantra
|
1 716 667
|
941 667
|
82%
|
3
|
Porsche Cayenne
|
9 204 444
|
5 275 526
|
74%
|
4
|
Volkswagen Caravelle
|
4 562 917
|
2 731 111
|
67%
|
5
|
BMW 6-й серии
|
5 347 222
|
3 467 438
|
54%
|
6
|
Kia Rio X-line
|
1 478 950
|
977 110
|
51%
|
7
|
Audi Q3
|
3 450 000
|
2 295 833
|
50%
|
8
|
Kia Soul
|
1 616 583
|
1 079 083
|
50%
|
9
|
Toyota C-HR
|
2 133 333
|
1 429 167
|
49%
|
10
|
Hyundai Tucson
|
2 872 432
|
1 933 367
|
49%
|
11
|
Haval F7X
|
2 030 218
|
1 382 253
|
47%
|
12
|
Renault Arkana
|
1 632 012
|
1 115 833
|
46%
|
13
|
Lada Largus Cross
|
1 038 922
|
716 759
|
45%
|
14
|
Cadillac Escalade
|
8 341 667
|
5 770 833
|
45%
|
15
|
BMW X6
|
8 220 412
|
5 693 425
|
44%
|
16
|
Range Rover Evoque
|
4 623 000
|
3 217 167
|
44%
|
17
|
Lada Vesta
|
879 152
|
612 500
|
44%
|
18
|
Kia Sportage
|
2 334 324
|
1 631 713
|
43%
|
19
|
Mercedes-Benz Vito
|
4 758 333
|
3 330 000
|
43%
|
20
|
BMW X5
|
7 084 006
|
4 961 003
|
43%
|
21
|
Lada Largus
|
964 302
|
675 723
|
43%
|
22
|
Lada 4х4
|
752 853
|
529 355
|
42%
|
23
|
Lada Granta Cross
|
884 083
|
623 092
|
42%
|
24
|
Volkswagen Multivan
|
6 151 717
|
4 346 988
|
42%
|
25
|
Chevrolet Cobalt
|
957 915
|
677 004
|
41%
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Фото: Depositphotos