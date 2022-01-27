Топ-25 моделей, дорожавших быстрее всех — журнал За рулем

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Топ-25 моделей, дорожавших быстрее всех

Реальная стоимость лидера этого рейтинга всего за год увеличилась более чем в два раза.

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«Газпромбанк Автолизинг» составил рейтинг автомобилей, которые за год подорожали больше других моделей на рынке. Для его составления были проанализированы сделки приобретения в лизинг новых легковых автомобилей в 2021 году (это более 8 тысяч машин).

В «Газпромбанк Автолизинге» отметили, что среднее удорожание новых легковых автомобилей за год составило 31%. Некоторые же модели удивили тем, насколько выросли на них цены, в том числе из-за навязываемого дилерами дополнительного оборудования.

«Нужно понимать, что из средней надбавки в 31% около половины пришлось на повышение рекомендованных розничных цен. Остальное — следствие дефицита машин в салонах дилеров. Устанавливаемое безальтернативно дополнительное оборудование приводит к значительному удорожанию. Если обратить внимание на верхние строчки нашего рейтинга, видно, что чаще всего с таким положением дел соглашаются покупатели из премиального сегмента. По нашим оценкам, до конца года нехватка новых машин сохранится в том или ином виде, а значит, дальнейшего повышения цен не избежать», — комментирует исследование генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова.

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Тройка лидеров подорожания состоит из MercedesBenz S—класса, Hyundai Elantra и Porsche Cayenne. Их реальная стоимость с учетом установленного допоборудования выросла на 117%, 82% и 74% соответственно.

Рейтинг изменения стоимости легковых автомобилей (руб., без НДС)

Место

Модель

Средняя цена — декабрь 2021 г.

Средняя цена — декабрь 2020 г.

Динамика

1

Mercedes-Benz S-класса

12 303 128

5 656 917

117%

2

Hyundai Elantra

1 716 667

941 667

82%

3

Porsche Cayenne

9 204 444

5 275 526

74%

4

Volkswagen Caravelle

4 562 917

2 731 111

67%

5

BMW 6-й серии

5 347 222

3 467 438

54%

6

Kia Rio X-line

1 478 950

977 110

51%

7

Audi Q3

3 450 000

2 295 833

50%

8

Kia Soul

1 616 583

1 079 083

50%

9

Toyota C-HR

2 133 333

1 429 167

49%

10

Hyundai Tucson

2 872 432

1 933 367

49%

11

Haval F7X

2 030 218

1 382 253

47%

12

Renault Arkana

1 632 012

1 115 833

46%

13

Lada Largus Cross

1 038 922

716 759

45%

14

Cadillac Escalade

8 341 667

5 770 833

45%

15

BMW X6

8 220 412

5 693 425

44%

16

Range Rover Evoque

4 623 000

3 217 167

44%

17

Lada Vesta

879 152

612 500

44%

18

Kia Sportage

2 334 324

1 631 713

43%

19

Mercedes-Benz Vito

4 758 333

3 330 000

43%

20

BMW X5

7 084 006

4 961 003

43%

21

Lada Largus

964 302

675 723

43%

22

Lada 4х4

752 853

529 355

42%

23

Lada Granta Cross

884 083

623 092

42%

24

Volkswagen Multivan

6 151 717

4 346 988

42%

25

Chevrolet Cobalt

957 915

677 004

41%

Фото: Depositphotos

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