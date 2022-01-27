Топ-25 моделей, дорожавших быстрее всех

Реальная стоимость лидера этого рейтинга всего за год увеличилась более чем в два раза.

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«Газпромбанк Автолизинг» составил рейтинг автомобилей, которые за год подорожали больше других моделей на рынке. Для его составления были проанализированы сделки приобретения в лизинг новых легковых автомобилей в 2021 году (это более 8 тысяч машин).

В «Газпромбанк Автолизинге» отметили, что среднее удорожание новых легковых автомобилей за год составило 31%. Некоторые же модели удивили тем, насколько выросли на них цены, в том числе из-за навязываемого дилерами дополнительного оборудования.

«Нужно понимать, что из средней надбавки в 31% около половины пришлось на повышение рекомендованных розничных цен. Остальное — следствие дефицита машин в салонах дилеров. Устанавливаемое безальтернативно дополнительное оборудование приводит к значительному удорожанию. Если обратить внимание на верхние строчки нашего рейтинга, видно, что чаще всего с таким положением дел соглашаются покупатели из премиального сегмента. По нашим оценкам, до конца года нехватка новых машин сохранится в том или ином виде, а значит, дальнейшего повышения цен не избежать», — комментирует исследование генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова.

Тройка лидеров подорожания состоит из Mercedes—Benz S—класса, Hyundai Elantra и Porsche Cayenne. Их реальная стоимость с учетом установленного допоборудования выросла на 117%, 82% и 74% соответственно.

Рейтинг изменения стоимости легковых автомобилей (руб., без НДС)

Место Модель Средняя цена — декабрь 2021 г. Средняя цена — декабрь 2020 г. Динамика 1 Mercedes-Benz S-класса 12 303 128 5 656 917 117% 2 Hyundai Elantra 1 716 667 941 667 82% 3 Porsche Cayenne 9 204 444 5 275 526 74% 4 Volkswagen Caravelle 4 562 917 2 731 111 67% 5 BMW 6-й серии 5 347 222 3 467 438 54% 6 Kia Rio X-line 1 478 950 977 110 51% 7 Audi Q3 3 450 000 2 295 833 50% 8 Kia Soul 1 616 583 1 079 083 50% 9 Toyota C-HR 2 133 333 1 429 167 49% 10 Hyundai Tucson 2 872 432 1 933 367 49% 11 Haval F7X 2 030 218 1 382 253 47% 12 Renault Arkana 1 632 012 1 115 833 46% 13 Lada Largus Cross 1 038 922 716 759 45% 14 Cadillac Escalade 8 341 667 5 770 833 45% 15 BMW X6 8 220 412 5 693 425 44% 16 Range Rover Evoque 4 623 000 3 217 167 44% 17 Lada Vesta 879 152 612 500 44% 18 Kia Sportage 2 334 324 1 631 713 43% 19 Mercedes-Benz Vito 4 758 333 3 330 000 43% 20 BMW X5 7 084 006 4 961 003 43% 21 Lada Largus 964 302 675 723 43% 22 Lada 4х4 752 853 529 355 42% 23 Lada Granta Cross 884 083 623 092 42% 24 Volkswagen Multivan 6 151 717 4 346 988 42% 25 Chevrolet Cobalt 957 915 677 004 41%

А вот как дорожали самые популярные в России модели.

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Фото: Depositphotos