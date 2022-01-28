Режим «Стелс»: камеры видеофиксации не распознают Lada Niva Travel

Вероятно, в базах ГИБДД до сих пор нет информации о последних изменениях в модельном ряду Lada.

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Камеры фото- и видеофиксации не идентифицируют автомобиль Lada Niva Travel. По крайней мере, часть из них «видит» внедорожник как «Lada без модели». Об этом свидетельствует копия протокола видеофиксации, которую пользователь с ником Vovank0 загрузил в свой профиль на Drive2. Отметим, что индекс модели система считала верно: в документе значится номер 212300–80.

Напомним, в 2020 году Нива второго поколения, ранее продававшаяся как Chevrolet, перешла в модельный ряд Lada — в июле дилеры российского бренда начали продажу машин с минимальными обновлениями. Но уже в декабре того же года АВТОВАЗ запустил производство рестайлинговых машин, которые и получили имя Niva Travel.

Вероятно, базы ГИБДД до сих пор не имеют полной информации о последних изменениях в модельном ряду Lada, предполагает Лада.Онлайн. Тем не менее, не только индекс модели, но и государственный регистрационный знак конкретной машины, и превышение скорости видеокамера зафиксировала исправно, так что штраф владелец «Лады без модели» все же заплатит.

Кстати, камеры без предупреждающего знака могут вскоре стать незаконными.

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Фото: АВТОВАЗ, Drive2 / Vovank0