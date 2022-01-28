Режим «Стелс»: камеры видеофиксации не распознают Lada Niva Travel — журнал За рулем

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Режим «Стелс»: камеры видеофиксации не распознают Lada Niva Travel

Вероятно, в базах ГИБДД до сих пор нет информации о последних изменениях в модельном ряду Lada.

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Камеры фото- и видеофиксации не идентифицируют автомобиль Lada Niva Travel. По крайней мере, часть из них «видит» внедорожник как «Lada без модели». Об этом свидетельствует копия протокола видеофиксации, которую пользователь с ником Vovank0 загрузил в свой профиль на Drive2. Отметим, что индекс модели система считала верно: в документе значится номер 212300–80.

Напомним, в 2020 году Нива второго поколения, ранее продававшаяся как Chevrolet, перешла в модельный ряд Lada — в июле дилеры российского бренда начали продажу машин с минимальными обновлениями. Но уже в декабре того же года АВТОВАЗ запустил производство рестайлинговых машин, которые и получили имя Niva Travel.

Режим «Стелс»: камеры видеофиксации не распознают Lada Niva Travel

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Вероятно, базы ГИБДД до сих пор не имеют полной информации о последних изменениях в модельном ряду Lada, предполагает Лада.Онлайн. Тем не менее, не только индекс модели, но и государственный регистрационный знак конкретной машины, и превышение скорости видеокамера зафиксировала исправно, так что штраф владелец «Лады без модели» все же заплатит.

Фото: АВТОВАЗ, Drive2 / Vovank0

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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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