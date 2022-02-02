В этих 10 городах машины редко бьются серьезно

Топ-10 российских городов, в которых автовладельцы реже всего наносят машинам серьезные повреждения, составили эксперты страховой компании «Согласие».
Наименьшее число «тоталей» (полная конструктивная гибель автомобиля) во время ДТП характерно для Краснодара, чей показатель 0,13%. Частота «тоталей» рассчитывается делением тотальных убытков по автокаско в городе за 2021 год на общее число полисов автокаско у страхователей в этом городе.
В десятку самых неаварийных городов также вошли:
- Саратов — 0,17%
- Челябинск — 0,20%
- Белгород — 0,25%
- Ростов-на-Дону — 0,29%
- Смоленск — 0,31%
- Великий Новгород — 0,35%
- Ижевск — 0,38%
- Ульяновск — 0,40%
- Уфа — 0,44%.
Москва и Санкт-Петербург в рейтинг не попали, частота «тоталей» в этих городах довольно высокая — 0,62% и 0,53% соответственно.
Эксперты отмечают, что на частоту тотальных повреждений автомобиля влияют качество дорог, освещенность, размер региона и число крупных городов, между которыми ездят водители. Там, где дороги хорошие, возрастает риск превышения скорости, которое часто приводит к серьезным ДТП.
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Фото: Depositphotos