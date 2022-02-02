В этих 10 городах машины редко бьются серьезно

Лидирует в списке самых неаварийных — Краснодар.

Топ-10 российских городов, в которых автовладельцы реже всего наносят машинам серьезные повреждения, составили эксперты страховой компании «Согласие».

Наименьшее число «тоталей» (полная конструктивная гибель автомобиля) во время ДТП характерно для Краснодара, чей показатель 0,13%. Частота «тоталей» рассчитывается делением тотальных убытков по автокаско в городе за 2021 год на общее число полисов автокаско у страхователей в этом городе.

В десятку самых неаварийных городов также вошли:

Саратов — 0,17%

Челябинск — 0,20%

Белгород — 0,25%

Ростов-на-Дону — 0,29%

Смоленск — 0,31%

Великий Новгород — 0,35%

Ижевск — 0,38%

Ульяновск — 0,40%

Уфа — 0,44%.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Москва и Санкт-Петербург в рейтинг не попали, частота «тоталей» в этих городах довольно высокая — 0,62% и 0,53% соответственно.

Эксперты отмечают, что на частоту тотальных повреждений автомобиля влияют качество дорог, освещенность, размер региона и число крупных городов, между которыми ездят водители. Там, где дороги хорошие, возрастает риск превышения скорости, которое часто приводит к серьезным ДТП.

Здесь вы найдете модели, которыми чаще всего интересуются молодые люди.



«За рулем» теперь можно читать в Facebook

Фото: Depositphotos