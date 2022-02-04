Дилеры готовятся к подорожанию автомобилей на 20% в этом году

Как отмечают эксперты, сегодня можно приобрести любой автомобиль, желаемой комплектации и цвета придется подождать от трех до четырех месяцев. Кроме того, по информации сопредседателя Национального союза защиты прав потребителей Алексея Егармина, сегодня заплатить за машину придется в среднем на 70% больше, чем годом ранее.
В первом полугодии дефицит машин сохранится, что связано с ограничениями в поставках автокомпонентов, прежде всего, электроники, пояснил в конце декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Это неизбежно отразится на цене машин. Рынок вряд ли нащупает баланс раньше осени, полагают некоторые эксперты.
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