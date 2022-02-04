Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России — журнал За рулем

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Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России

Новый кроссовер Changan CS35 Plus получил российское ОТТС - теперь модель можно продавать в России.

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Официально дату премьеры кроссовера нового поколения дистрибьютор китайского бренда в РФ еще не называл, но из информации, опубликованной в ОТТС, можно сделать выводы о том, как будут оснащены версии кроссовера для России. Габариты новинки составляют 4330 x 1825 x 1660 мм при колесной базе 2600 мм, что почти в точности соответствует показателям Renault Kaptur, да и ценовая ниша, судя по всему, получится близкой.

Моторов будет два — атмосферный объемом 1,6 литра на 117 л.с. и турбированный 1,4 литра на 150 л.с. Первый работает с 5-ступенчатой МКП, второй — с 7-диапазонным роботом с двумя сцеплениями. Привод только передний, поэтому МакФерсон спереди дополняет полузависимая балка сзади.

Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России

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В сертификационных документах явно указана лишь часть опций: кондиционер, электропривод и подогрев наружных зеркал, фронтальные подушки безопасности, электрические стеклоподъемники. Больше информации следует ожидать при официальной презентации кроссовера.

Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России

Стилистически новый Changan CS35 Plus приведен к продающемуся в Китае семейству Uni. Салон, по сравнению с прежней машиной, полностью переработан: новые руль, торпедо, центральный тоннель, цифровая панель приборов и интегрированный с ним дисплей мультимедийки.

Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России

Напомним, дореформенный CS35 Plus продает в России по ценам от 1 519 900 до 1 679 900 рублей. Как пишут «Китайские автомобили», оба варианта — новый и старый — будут продаваться одновременно, но кроссоверы в новом исполнении, разумеется, обойдутся несколько дороже. По предварительной информации, продажи нового Changan CS35 Plus должны начаться во втором квартале 2022 года.

  • Кстати, Changan Uni-K, который называют «китайским Туарегом», тоже должен скоро появиться в России.
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Фото: Changan

Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России

Новый кроссовер Changan CS35 Plus получил российское ОТТС — теперь модель можно продавать в России.

Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России — фото 1311844Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России — фото 1311847Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России — фото 1311843Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России
Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России

Новый кроссовер Changan CS35 Plus получил российское ОТТС — теперь модель можно продавать в России.

Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России — фото 1311847Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России — фото 1311844Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России — фото 1311843Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России
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Отзывы о Changan CS35 (1)

Changan 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.

Недостатки:

Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик

Комментарий:

Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2...

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