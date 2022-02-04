Конкурент Renault Kaptur готов к старту в России

Новый кроссовер Changan CS35 Plus получил российское ОТТС - теперь модель можно продавать в России.

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Официально дату премьеры кроссовера нового поколения дистрибьютор китайского бренда в РФ еще не называл, но из информации, опубликованной в ОТТС, можно сделать выводы о том, как будут оснащены версии кроссовера для России. Габариты новинки составляют 4330 x 1825 x 1660 мм при колесной базе 2600 мм, что почти в точности соответствует показателям Renault Kaptur, да и ценовая ниша, судя по всему, получится близкой.

Моторов будет два — атмосферный объемом 1,6 литра на 117 л.с. и турбированный 1,4 литра на 150 л.с. Первый работает с 5-ступенчатой МКП, второй — с 7-диапазонным роботом с двумя сцеплениями. Привод только передний, поэтому МакФерсон спереди дополняет полузависимая балка сзади.

В сертификационных документах явно указана лишь часть опций: кондиционер, электропривод и подогрев наружных зеркал, фронтальные подушки безопасности, электрические стеклоподъемники. Больше информации следует ожидать при официальной презентации кроссовера.

Стилистически новый Changan CS35 Plus приведен к продающемуся в Китае семейству Uni. Салон, по сравнению с прежней машиной, полностью переработан: новые руль, торпедо, центральный тоннель, цифровая панель приборов и интегрированный с ним дисплей мультимедийки.

Напомним, дореформенный CS35 Plus продает в России по ценам от 1 519 900 до 1 679 900 рублей. Как пишут «Китайские автомобили», оба варианта — новый и старый — будут продаваться одновременно, но кроссоверы в новом исполнении, разумеется, обойдутся несколько дороже. По предварительной информации, продажи нового Changan CS35 Plus должны начаться во втором квартале 2022 года.

Кстати, Changan Uni-K, который называют «китайским Туарегом», тоже должен скоро появиться в России.

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Фото: Changan