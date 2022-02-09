Volkswagen показал как не (!) будет обновлять свои автомобили — журнал За рулем

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Volkswagen показал как не (!) будет обновлять свои автомобили

Как насчет расслабляющего газа, подающегося через систему вентиляции? Или режима полета для преодоления пробки?

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Норвежское рекламное агентство Try подготовило для Volkswagen смешной и цепляющий видеоролик, показывающий, к чему могут привести неожиданные обновления систем автомобиля «по воздуху», ставшие трендом последнего времени. В кадре — электромобиль ID.3 который команда пранкеров с легкой руки супруги главного героя наделила некоторыми «обновлениями».

Утром отправившегося на работу владельца машины ждали возросшая дальность хода и улучшенная навигация, что можно было бы счесть приятным и не вызывающим опасений. Но дальше — больше: автомобиль самостоятельно проинсталлировал новую развлекательную систему и поставил трек под настроение владельца — почему-то это оказался незабвенный Dan Balan с шедевром The MaYa Hee Song. Но если бы этим дело кончилось...

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Дальше ID.3, «увидев» пробку на дороге, распылил в салон «расслабляющий газ», а кресло водителя перевел в положения «лаундж». Под занавес машина активировала режим полета и, назвав водителя по имени, заверила его, что он ни в коем случае не опоздает на работу...

На титрах компания заявляет, что в ее машинах, конечно же, будут обновления, но владельцы обязательно будут предупреждены до того, как появятся штуки вроде возможности полета. Ролик можно счесть шпилькой в адрес Tesla с ее вызывавшими нарекания владельцев апдейтами (или, напротив, откатами систем к дефолтным версиям), а также в адрес BMW, важных конкурентов Volkswagen по электрическому сегменту. Что ж, вот мы и дожили до полноценных рекламных войн производителей электромобилей...

Видео: Youtube / Ads of Brands

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