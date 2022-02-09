Volkswagen показал как не (!) будет обновлять свои автомобили

Как насчет расслабляющего газа, подающегося через систему вентиляции? Или режима полета для преодоления пробки?

Норвежское рекламное агентство Try подготовило для Volkswagen смешной и цепляющий видеоролик, показывающий, к чему могут привести неожиданные обновления систем автомобиля «по воздуху», ставшие трендом последнего времени. В кадре — электромобиль ID.3 который команда пранкеров с легкой руки супруги главного героя наделила некоторыми «обновлениями».

Утром отправившегося на работу владельца машины ждали возросшая дальность хода и улучшенная навигация, что можно было бы счесть приятным и не вызывающим опасений. Но дальше — больше: автомобиль самостоятельно проинсталлировал новую развлекательную систему и поставил трек под настроение владельца — почему-то это оказался незабвенный Dan Balan с шедевром The MaYa Hee Song. Но если бы этим дело кончилось...

Дальше ID.3, «увидев» пробку на дороге, распылил в салон «расслабляющий газ», а кресло водителя перевел в положения «лаундж». Под занавес машина активировала режим полета и, назвав водителя по имени, заверила его, что он ни в коем случае не опоздает на работу...

На титрах компания заявляет, что в ее машинах, конечно же, будут обновления, но владельцы обязательно будут предупреждены до того, как появятся штуки вроде возможности полета. Ролик можно счесть шпилькой в адрес Tesla с ее вызывавшими нарекания владельцев апдейтами (или, напротив, откатами систем к дефолтным версиям), а также в адрес BMW, важных конкурентов Volkswagen по электрическому сегменту. Что ж, вот мы и дожили до полноценных рекламных войн производителей электромобилей...

Видео: Youtube / Ads of Brands