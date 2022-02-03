Шварценеггер сыграл Зевса для BMW — журнал За рулем

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Шварценеггер сыграл Зевса для BMW

Особенные рекламные ролики приготовили также General Motors, Kia, Nissan и Toyota.

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Множество автопроизводителей подтвердили, что приготовили для Super Bowl 2022 (Суперкубка по американскому футболу), который состоится в воскресенье, особенные рекламные ролики.

Традиционно компании готовят специальную рекламу к этому спортивному мероприятию, которая больше нигде не транслируется. Примечательно, что рекламу приготовила и компания BMW, которая последний раз размещала ролик во время Суперкубка 2015 года. Тогда в рекламе участвовали бывшие ведущие Today Show Кэти Курик и Брайант Бамбель, а рекламировали они BMW i3.

Теперь в рекламе участвует актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который сыграл греческого бога Зевса — повелителя молний, а значит и электромобилей BMW, таких как iX и i4. Пока опубликован только тизер рекламы.

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Компания Nissan приготовила ролик под названием «Thrill Driver» — это остросюжетный комедийный триллер, рекламирующий купе Z.

General Motors подробностей о своей рекламе не предоставил, а Kia приготовила 60-секундный ролик о Kia EV6 и любопытном робопсе.

Фото, видео: Youtube

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