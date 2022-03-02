LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20: новинка для немецких автомобилей

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ЛУКОЙЛ расширил линейку моторных масел для самых современных экономичных двигателей. Компания приступила к производству маловязкого моторного масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20.

Это малозольное масло создано c учетом конструкционных особенностей новейших автомобилей концерна VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche). Подтверждение тому — одобрение по самой продвинутой на сегодня спецификации немецкого автогиганта — VW 508 00 / 509 00. Продукт отвечает и другим актуальным отраслевым нормативам: ACEA C5 (Ассоциации европейских производителей автомобилей) и API SN PLUS (Американского нефтяного института).

Стандарт VW 508 00 / 509 00 относится к смазочным материалам премиум-класса с низким содержанием SAPS (сульфатной золы, фосфора и серы). Такие масла предназначены для новых высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей с усовершенствованными системами доочистки выхлопных газов (GPF и DPF).

Особенность формулы GENESIS GC 0W-20 — оптимальный баланс между отличной топливной экономичностью и усиленной защитой от износа и отложений. Моторное масло успешно прошло более 30 лабораторных и стендовых тестов Volkswagen и АСЕА. В частности, защита двигателя от износа по результатам стендовых испытаний оказалась до 8,6 раз лучше нормативов ACEA C5, а моющие свойства — до 2 раз. Также к неоспоримым достоинствам маловязкого GENESIS GC следует отнести увеличенный интервал замены, отличные низкотемпературные свойства и защиту от LSPI (преждевременного воспламенения топливной смеси на малых оборотах).

Отметим, что смазочные материалы, разрабатываемые по спецификации VW 508 00 / 509 00, не подходят двигателям более старших поколений, которым рекомендованы масла с вязкостью SAE ХW-30 и XW-40 таких спецификаций, как VW 502 00 / 505 00 или 504 00 / 507 00. Поэтому во избежание случайной ошибки, продукты класса VW 508 00/ 509 00 маркируются специальным зеленоватым красителем. И это весьма символично, так как GENESIS ARMORTECHGC 0W-20 — энергосберегающее масло, и его применение помогает снижать выбросы CO 2 . При стандартном тесте M111 на двигателе Daimler (2.0 л, 136 л.с.) GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 демонстрирует на 3,37% лучшую экономию топлива в сравнении с «эталонным маслом» по международному стандарту ACEA.

Новинка появится на полках магазинов и АЗС уже этой весной. К слову, GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 — близкий аналог другого масла нового поколения в линейке специальных продуктов для станций техобслуживания — GENESIS SPECIAL VN 0W-20, выпущенного на российский рынок в середине прошлого года.

В розничной линейке масел LUKOIL GENESIS уже 18 видов моторных масел с вязкостями 0W—20, 0W—30, 0W—40, 5W-30, 5W—40, 10W—40). Каждый продукт серии создан в соответствии с требованиями различных групп американских, европейских, японских и корейских автопроизводителей. LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W—20 (с одобрением VW 508 00 / 509 00) и GENESIS ARMORTECH GC 5W—30 (VW 504 00 / 507 00) максимально адаптированы к работе в двигателях современных немецких машин.