Появились достойные тормозные колодки для бюджетных машин

Проверено - они щадят тормозные диски и плотно к ним прилегают. И медленно истираются.

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Бюджетные автомобили недолжны иметь дорогие расходники, хотя нередко производители компенсируют доходы именно послепродажным обслуживанием. Но теперь на рынке появились недорогие и качественные колодки для таких популярных моделей, как Renault Logan, Sandero и Lada Largus, а также для Great Wall Hover (подходят также для Isuzu Trooper).

Согласно «Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», эффективность торможения рабочей тормозной системы должна соответствовать ГОСТу Р 51709–2001. Иначе говоря, истертые колодки могут стать поводом для запрета эксплуатации автомобиля. Выявить же степень их износа сотрудники ДПС могут визуально прямо на дороге. Мы уже не раз писали о том, что отменой техосмотра на дороги могут вернуться такие проверки.

Тормозные колодки для Renault Logan, Sandero и Lada Largus Тормозные колодки для Great Wall Hover и Isuzu Trooper

Заменить колодки не составляет труда. Гораздо больше времени уйдет на подбор оптимального варианта, который не будет царапать тормозной диск и слишком быстро его изнашивать, но при этом гарантирует плотное прилегание и долгую службу без посторонних звуков.

Такие колодки, протестированные и одобренные экспертами «За рулем», есть в Торговом доме «За рулем», а также в магазинах-партнерах.