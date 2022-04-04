Новые тормозные диски для Lada от «За рулем»

Несмотря на почтенный возраст, «восьмерки», «девятки» и «десятки» должны отлично ездить и прекрасно тормозить.

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Для этого нужны хорошие передние тормозные диски. И за них теперь не придется переплачивать, оставаясь уверенным, что покупаешь действительно качественную запчасть.

Некачественный тормозной диск может слишком быстро истирать колодки, его может деформировать из-за перепадов температур либо в нем могут оказаться раковины, которые приведут к сколам или трещинам.

Оказаться без тормозов на полном ходу или тратиться на замену некачественного диска никому не хочется, поэтому автомобилисты выбирают эту деталь особенно тщательно. И не только они.

Тормозные диски «За рулем» для ВАЗ-2108/09/99 Тормозные диски «За рулем» для ВАЗ-2110/11/12

Эксперты «За рулем» точно знают, каким должен быть сплав тормозного диска и какие технологии необходимы для выпуска качественного продукта. Согласно их рекомендациям, в Торговом доме «За рулем» появились новые недорогие, но качественные тормозные диски для уже снятых с производства Лад, которых очень много на наших дорогах. Цена удивляет — 1900 рублей за комплект для «восьмерки» или «девятки» и 2350 рублей для «десятки».

Фото: «За рулем», Unsplash