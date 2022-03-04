Весна в городе: пересаживаемся на электросамокаты — журнал За рулем

Весна в городе: пересаживаемся на электросамокаты

Операторы кикшеринга уже начали подготовку к открытию сезона.

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За волнениями последних дней как-то позабылось, что пришла весна, а с ней и соответствующие атрибуты. Напомнили нам об этом операторы столичного каршеринга, которые уже начали подготовку к запуску работы и расставляют первые самокаты в Москве. Если погода будет благоприятной, сервис обещают запустить пораньше.

«Самокаты — это не просто развлечение, а „транспорт последней мили“, который используется для коротких поездок внутри и между районами», — отмечается в Telegram—сообщении Дептранса.

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2021 год показал, самокаты — крутой и удобный альтернативный транспорт. Вы ездили на них по делам, на работу, катались по городу, добирались до дома и гоняли на обеды.

Возможно, раньше вы не обращали на них внимания, теперь, может быть, стоит присмотреться к ним внимательнее.

Популярность прокатных городских сервисов растет с каждым годом. За прошлый сезон пользователи совершили рекордные 8,6 млн поездок, что в 4,5 раза больше, чем в 2020 году. В этом году столичные власти продолжат развивать прокат электросамокатов — парк вырастет до 40 тыс. единиц. Прокатные сервисы поддерживает мэрия Москвы, выделяя субсидии, чтобы покрыть часть затрат на закупку электросамокатов.

Фото:Алексей Зотов/ТАСС

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