Новые тормозные барабаны для ВАЗов и Лад от «За рулем»

Это гарантированное качество по невысокой цене — золотая середина при подборе запчастей.

Материалы по теме Россияне стали чаще ремонтировать машины в долг

Тормозные барабаны служат долго — около 90 тысяч километров. Но рано или поздно нужно менять и их. И важно выбрать качественный продукт, чтобы автомобиль отлично тормозил. При этом, учитывая, что речь сейчас идет о тормозных барабанах для недорогих машин, называемых «вазовской классикой», и для моделей девятого-десятого семейств, эта запчасть должна быть максимально доступной (1300–1530 рублей).

Покупать самую дешевую деталь на рынке автомобилисты опасаются — а вдруг у нее плохой сплав или есть раковины, из-за которых появятся трещины, либо не выдержан размер. Из-за этого при торможении могут появляться посторонние звуки, тормозные колодки неправильно истираться, либо быстро сотрется сам барабан, появится биение или упомянутые трещины.

Проверять качество на своем опыте не стоит. Покупка же самой дорогой на рынке детали не гарантирует отсутствие проблем в дальнейшем, да и лишних денег сегодня ни у кого нет. Поэтому надо обратиться к экспертам — что посоветуют они.

Тормозные барабаны «За рулем» для ВАЗ-2101-2107 Тормозные барабаны «За рулем» для ВАЗ-2108-2112

В «За рулем» все расходники тестируются — этой традиции уже не одно десятилетие. Поэтому у экспертов большой опыт испытаний и твердое мнение о том, какими должны быть запчасти. Они выбрали для торгового дома отличные тормозные барабаны, за которые не придется переплачивать.

Фото: «За рулем», Bekzat Tanatar / Unsplash