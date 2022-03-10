В России снизят цены на топливо. Но это неточно

По крайней мере, предпосылки к этому есть, считают в Федеральной антимонопольной службе.

Глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых.

«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — передают РИА Новости слова главы ФАС на выступлении в Госдуме.

В стране сформированы достаточные запасы бензина и дизтоплива, что позволяет обеспечить внутренние потребности. Так, на 7 марта запасы бензина составляли более 1,9 миллиона тонн, а дизельного топлива — 3,3 миллиона. Ведомство постоянно мониторит ситуацию с топливом в стране.

В конце февраля биржевые цены на автомобильное топливо в России резко устремились вниз: буквально за неделю с 28 февраля по 5 марта цена АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 — на 9,6%. Дизтопливо подешевело на 12%.

Максим Шаскольский также считает, что действующий механизм демпфера позволяет отвязать цены внутреннего рынка от внешнего.

Сколько получают заправщики на АЗС — ответ тут.



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Фото: Гавриил Григоров/ТАСС