Где читать «За рулем»: называем все варианты (+ один новый) — журнал За рулем

Где читать «За рулем»: называем все варианты (+ один новый)

В новой реальности мы стараемся сделать так, чтобы у нас с вами было как можно больше вариантов оставаться на связи.

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Наши постоянные читатели знают, что мы активно развиваем соцсети, регулярно публикуя там актуальный контент. Иногда это переложенные в новый формат материалы с нашего сайта, а иногда — уникальные публикации, которые могут найти только подписчики наших официальных аккаунтов. Мы считаем, что в новой реальности обязаны дать вам как можно больше вариантов следить за обновлением наших постов.

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Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!

Поэтому теперь у «За рулем» есть и канал в Viber. Отличный вариант для тех, кто хочет быть в курсе новостей автомобильного мира, тратя на это минимум времени. Каждый день нашем Вайбер-канале — выжимка самой важной информации, новости и факты, которые важны для каждого российского автомобилиста. Переходите по ссылке и присоединяйтесь к содружеству «За рулем» в Viber.

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Стоит напомнить, что прочие каналы связи с нашими дорогими подписчиками (включая, конечно, и печатное издание!) остаются в рабочем состоянии, регулярно обновляются и готовы радовать вас интересным и качественным контентом. Если искали удобный способ оставаться с нами на связи — вот вам полный список ссылок:

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