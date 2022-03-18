Среди опций — круговой обзор через камеры, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, предупреждения о выходе из полосы... А также панорамная крыша с электроприводом.

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Новый китайский внедорожник Haval Dargo (такой вариант названия будет у модели в России) получил Одобрение типа транспортного средства в РФ, что дает возможность российскому представительству бренда официально начать продажи. Однако этого пока не произошло, но вот технические характеристики машины в российской спецификации теперь известны.

У автомобиля будет две версии — с передним и полным приводом, причем в полноприводном варианте машина на 20 мм шире: 1910 мм против 1890 мм у Dargo с приводом на одну ось. Остальные габариты одинаковые: длина 4620 мм, ширина 1780 мм при колесной базе в 2738 мм. Под капотом — бензиновый (АИ-92) мотор объемом 2 литра, для России и Украины дефорсированный с 245 л.с. и 385 Нм до 192 л.с. и 320 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот, уже применяющийся на Haval.

Подвеска — независимая «по кругу»: МакФерсон спереди и многорычажка сзади; все тормозные механизмы — дисковые. Варианты по шинам — 235/65 R18 и 235/60 R19. Начиная с базовой версии у Dargo будут регулировки рулевой колонки по углу и вылету, мультируль с подогревом, подогрев и электрорегулировка зеркал, климат-контроль, задний парктроник, подготовка под фаркоп.

Опции: обогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, передний парктроник, затемняемое зеркало, круговой обзор через камеры, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, предупреждения о выходе из полосы и о помехе при движении задом, панорамная крыша с электроприводом и боковые подножки.

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Обе модификации (передне- и полноприводную) планируется выпускать на заводе Haval в Туле, и, теоретически, продажа машин могла бы начаться через месяц после старта производства, пишут «Китайские автомобили». Однако недавно из-за проблем с логистикой тульский завод перешел с трехсменного режима работы на двухсменный. Поэтому о точных сроках на данный момент ничего не известно.

По мнению эксперта «За рулем», Haval Dargo — это одна из шести китайских моделей сегмента SUV, за которыми в России выстроится очередь.

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Фото: Haval