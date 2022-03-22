Bosch приостановил работу в России — журнал За рулем

Bosch приостановил работу в России

Компания опасается санкций после заявления об обнаружении ее узлов в военной технике.

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Поставщик автокомпонентов Bosch заморозил деятельность в России на время расследования вероятного использования деталей компании в военной технике.

Auto News Europe сообщает, что расследование началось после заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что детали Bosch используются в российских военных машинах.

В ответ в Bosch заявили, что ни одна деталь не поставлялась напрямую производителям российской военной техники.

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В настоящее время на трех российских предприятиях Bosch работают около 3500 человек, которые в течение 2021 года выпустили товаров на 1,32 миллиарда долларов.

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Расследование начало и министерство экономики Германии. Его интересует, не нарушала ли Bosch запрет на экспорт товаров, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях.

Фото: Bosch

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