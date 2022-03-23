Депутат попросил отменить пошлины на минивэны

По его мнению, эти машины востребованы у многодетных семей, но большинство не может позволить себе такие траты.

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Василий Власов, представляющий в Госдуме фракцию ЛДПР и являющийся ее первым зампредседателя, предложил правительству отказаться от взимания ввозных пошлин на минивэны. С этим предложением он обратился с премьер-министру Михаилу Мишустину. Власов считает, что транспортные средства, не составляющие конкуренции АВТОВАЗу, в частности, минивэны, стоит ввозить из дружественных государств без пошлин.

По мнению депутата, такие машины особенно востребованы среди семей с тремя и более детьми.

Поступает огромное количество обращений о том, что некоторые модели транспортных средств, например, минивэны, не производятся и не собираются в РФ, стоимость их из-за курса валют сильно выросла, а еще дополнительно к этому прибавляются сумасшедшие ввозные пошлины», — цитирует Interfax Василия Власова.

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Он также напомнил, что минивэны выпускают в Японии, Южной Корее и Узбекистане. Отметим, что из корейских минивэнов в России можно заказать новый Hyundai Staria с ценами производителя от 3 млн до 4 млн рублей. С другой стороны, в Узбекистане производится бюджетный Chevrolet Damas, но он относится, скорее, к микроавтобусам, а не к минивэнам.

А из уже продающихся в России минивэнов можно назвать Kia Carnival, но цена на него также превышает 3 млн рублей.

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Фото: Hyundai