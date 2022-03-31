Суд признал электросамокаты транспортным средством

Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам, пишет РАПСИ, ссылаясь на материалы дела.
Истец Чепечян стал участником ДТП: при повороте налево он столкнулся с электросамокатом, и в результате аварии водитель самоката погиб, было возбуждено уголовное дело.
Следователь инициировал проведение автотехнической судебной экспертизы и сделал вывод об отнесении электросамоката к механическим транспортным средствам.
Чепечян потребовал исключение данного вывода из текста постановления и в иске указал, что к категории транспортных средств должны быть отнесены лишь те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права.
В суде напомнили, что содержащееся в статье 2 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» определение транспортного средства не содержит перечня таких устройств. Однако всем ТС присущи определенные технические характеристики — мощность двигателя, максимальная конструктивная скорость, и у них есть общее предназначение: для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования.
Просто водители электросамокатов правилами дорожного движения в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены. Но работа над этим ведется.
Чепечян счел это несправедливым, потому что граждане на роликах или обычных самокатах приравнены к пешеходам. Но Верховный суд с этим не согласился. Мотивировочная часть этого решения ВС пока не опубликована.
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Юристы объяснили изданию Право.ру, что отнесение электросамоката к транспортным средствам является «вынужденной и необходимой мерой». В противном случае сложно было бы применить статью 1079 ГК РФ, которая дает право на возмещение вреда здоровью и жизни, нанесенного при наезде транспортного средства, независимо от того, был ли водитель виноват или нет.
- Человек на самокате становится все более заметным участником дорожного движения. И многим это не нравится.
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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС