В Австралию привезли наш ГАЗ Садко Next в особом исполнении

Стоимость машины в пересчете на наши деньги составляет чуть более 6 млн рублей.

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До Австралии добрались первые экземпляры российских вездеходов ГАЗ Садко Next в версии с двухрядной трехдверной шестиместной кабиной, об этом сообщил местный дистрибьютор ГАЗа — компания Australian Adventure Vehicles (AAV) из Брисбена.

AAV предлагает грузовики ГАЗ Садко Next на австралийском рынке с 2021 года, причем под другим именем — GAZ Trackmaster. До сих пор модель была доступна только в стандартной версии с однорядной двухместной кабиной. Пару шестиместных машин отправили на Зеленый континент в конце декабря 2021 года, в пункт назначения они прибыли в марте 2022-го. Один экземпляр — песочного цвета, второй — серый металлик (именно он на фото).

«Двухрядный» Trackmaster обозначается приставкой Crew Cab в названии, машина построена на удлиненном шасси, имеет габаритную длину 7275 мм (с учетом лебедки) и колесную базу 4515 мм.

Грузовик адаптирован под левостороннее дорожное движение Австралии, то есть у него правое расположение руля и органов управления. Другие отличия от Садко Next в спецификации для РФ — переведенные на английский бортовой компьютер и поясняющие наклейки. На этом языке также выполнен интерфейс заводской интегрированной медиасистемы.

На вездеход установлены универсальные 7-дюймовые круглые фары и подфарники «советского» типа ПФ-130. Цельные блок-фары под страны с левосторонним движением поставщик ГАЗа пока не производит.

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В движение грузовик приводит 4,4-литровый турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 490 Нм, он сочетается с 5-ступенчатой механической КП и раздаткой с жестким подключением переднего моста, понижающей передачей, блокировками переднего и заднего дифференциалов. Дорожный просвет — 315 мм, в стандартное оснащение входит система централизованной подкачки шин. Управление раздаточной коробкой осуществляется при помощи кнопок на панели приборов. В базовой комплектации — АБС, электростеклоподъемники и круиз-контроль. Для австралийцев также добавлены кондиционер, медиасистема, шноркель, дополнительный топливный бак (90 х 2 = 180 л), противосолнечный козырек, лебедка. Грузоподъемность Садко Next в версии с двухрядной кабиной и заводской лебедкой — 1860 кг.

GAZ Trackmaster сертифицирован по правилам безопасности Австралии и имеет допуск на дороги общего пользования. Шестиместный вездеход стоит в Австралии 98 500 местных долларов, в пересчете на наши деньги по текущему курсу это 6 015 000 рублей.

AAV уточняет, что еще до антироссийских санкций успела заказать десять новых Садко Next, которые прибудут в Австралию в течение 2022 года.

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Фото: Australian Adventure Vehicles