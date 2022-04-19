Названо число машин, которое КАМАЗ успеет произвести с кабиной Mercedes — журнал За рулем

Названо число машин, которое КАМАЗ успеет произвести с кабиной Mercedes

У КАМАЗа есть складские запасы деталей для грузовиков нового семейства.

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Камский автозавод вопреки санкциям и вынужденной приостановке партнерства с концерном Daimler Truck AG продолжает выпускать тягачи с кабиной от Mercedes-Benz. Сейчас их сборка ведется из складских запасов компонентов, которых хватит до конца второго квартала.

На КАМАЗе сообщили, что в апреле-июне сделают 346 единиц магистральных тягачей K4 с лицензионной кабиной Mercedes-Benz Axor образца 2001 года и 77 тягачей семейства K5 с кабиной Mercedes-Benz Actros BM963 образца 2012-го. То есть в сумме соберут еще 423 грузовика с немецкими по происхождению кабинами.

Названо число машин, которое КАМАЗ успеет произвести с кабиной Mercedes

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В июле K4 полностью уйдет в историю, а выпуск K5 приостановят на период полного импортозамещения деталей. Предполагается, что производство грузовиков линейки K5 возобновится в начале 2023 года, но в «обрусевшем» виде. Рядный шестицилиндровый турбодизель КАМАЗ-Liebherr P6 для этой машины планируют также полностью локализовать, заявлял на прошлой неделе глава «Ростеха» Сергей Чемезов (напомним, госкорпорация владеет КАМАЗом).

Из-за санкций КАМАЗ больше не может импортировать компоненты из Евросоюза, которые широко использовались в его моделях новой линейки. Кроме того, немецкий Daimler Truck AG, совладелец КАМАЗа, еще в начале марта приостановил сотрудничество по всем проектам.

В 2021 году КАМАЗ продал 7994 магистральных тягача поколений К4 и К5. За первые месяцы 2022-го продажи «магистральников» нового модельного ряда составили 1621 единицу.

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Фото: Пресс-служба КАМАЗ
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