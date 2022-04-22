Еще один крупный производитель масел может покинуть Россию

Из-за санкций американской компании ExxonMobil стало сложно работать в нашей стране. Однако окончательное решение пока не принято.

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Американская нефтяная компания ExxonMobil рассматривает возможность полного ухода из России. Решение будет принято до 24 июня, сообщило информагентство Reuters со ссылкой на инсайдеров.

Как отмечает ресурс, Exxon уже значительно сократил в РФ направления нефтехимии и смазочных материалов — оптовые отгрузки продуктов этих категорий осуществляются только по заключенным ранее контрактам.

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ExxonMobil производит моторные масла популярных в России марок Mobil1 и Esso.

1 марта американская компания объявила о сокращении присутствия в РФ из-за ужесточения санкций США вследствие спецоперации на Украине. Тогда концерн вывез из России своих сотрудников — граждан США, которые трудились на нефте- и газопромыслах Сахалина и Дальнего Востока.