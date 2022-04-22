Еще один крупный производитель масел может покинуть Россию

Американская нефтяная компания ExxonMobil рассматривает возможность полного ухода из России. Решение будет принято до 24 июня, сообщило информагентство Reuters со ссылкой на инсайдеров.
Как отмечает ресурс, Exxon уже значительно сократил в РФ направления нефтехимии и смазочных материалов — оптовые отгрузки продуктов этих категорий осуществляются только по заключенным ранее контрактам.
ExxonMobil производит моторные масла популярных в России марок Mobil1 и Esso.
1 марта американская компания объявила о сокращении присутствия в РФ из-за ужесточения санкций США вследствие спецоперации на Украине. Тогда концерн вывез из России своих сотрудников — граждан США, которые трудились на нефте- и газопромыслах Сахалина и Дальнего Востока.
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