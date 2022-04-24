Взаимовыручка водителей на дороге. Бескорыстно

Казалось бы, простая дорожная сценка — один водитель помог другому вытолкать заглохшую машину с шоссе. Но душу греет.

В наш век повального равнодушия происходящее на видео воспринимается скорее как необычный поступок. Человек, случайно снявший это на мобильный телефон, говорит, что поднялся по пешеходному мосту и заметил, что посреди улицы сломалась машина. Тут же появился мужчина, чтобы помочь попавшему в затруднительное положение водителю. Стоит только начать: тут же подтянулись другие помощники, и машину быстро откатили к обочине, где разбираться с поломкой уже проще. Такие видео греют душу каждого автомобилиста, ведь любой может попасть в подобную историю. Недаром у ролика уже 136,7 млн просмотров и более 2,3 млн лайков.

Из комментариев пользователей:

Sharebear79: «Вот как должно быть! Бог говорит нам любить друг друга, помогать друг другу. Будьте добры любите своего ближнего!»

Роли Ливитт: «Нам нужно быть добрее друг к другу. Некоторые люди, вероятно, будут сигналить или кричать на застрявшего водителя, вместо того чтобы помогать ему».

Jae World: «Это пример человечности. Что бы ни происходило в мире, хорошие люди все равно есть!»

Сьюзан Р: «Нравится, что он сделал это и просто ушел. Доброе дело на видео не заснял, благодарности не дождался. Просто сделал то, что посчитал правильным».

Кто и зачем создал ЭТО: вас ждет интересная история.

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Видео: YouTube