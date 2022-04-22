Производитель подшипников SKF уходит из РФ

По всей видимости, закрыт и обсуждавшийся проект по выпуску подшипников на конвейер АвтоВАЗа.

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Шведская компания SKF — крупнейший в мире производитель подшипников — 22 апреля объявила о решении полностью покинуть российский рынок. Из пресс-релиза следует, что SKF прекратит вести бизнес в РФ, свернет здесь все операции, остановит инвестиционные проекты и продаст свой завод. Шаг спровоцирован ужесточением западных санкций против РФ.

«Мы соблюдаем все санкционные ограничения и условия экспортного контроля и решили, что дальше невозможно продолжать операции в России, поскольку нет стабильной основы для нашего бизнеса», — приводит пресс-служба компании слова Рикарда Густафсона, президента SKF.

Свой уход из РФ шведская компания осуществит в течение второго квартала, то есть до конца июня. На эти цели зарезервировано 500 млн крон (53 млн долларов).

Подшипники SKF для автомобилей популярны на рынке запчастей в России, но весь их объем импортировался. Завод компании в Тверской области действует с 2010 года и производит подшипники только для железнодорожного транспорта. Однако шведская компания с 2021 года активно прорабатывала проект производства на этих мощностях деталей для первичной комплектации автомобилей.

В июне прошлого года тверской завод SKF посетила даже делегация АвтоВАЗа во главе с президентом компании Николя Мором. Обсуждалась возможность организации производства подшипников для автомобилей АвтоВАЗ и Renault. Очевидно, теперь на этих планах поставят крест.

Свои активы в России SKF намерена продать «контролируемым» образом — чтобы обеспечить будущее для местных сотрудников.