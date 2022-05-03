Завод Packard умер, и за $10 млн никто не хочет его сносить

Владелец здания, где выпускали Packard, пропустил крайний срок его сноса, и городу, скорее всего, придется расчищать руины за счет налогоплательщиков.

Печальная история заброшенного завода Packard приняла неожиданный оборот — когда его владелец, перуанский бизнесмен Фернандо Палацуэло, пропустил назначенный судом Детройта крайний срок сноса здания — 21 апреля 2022 года.

Городские власти подтвердили местному новостному каналу Click on Detroit, что срок пропущен и что будет дальше, неясно. Возможно, властям Детройта придется сделать это самостоятельно, а позже выставить Палацуэло счет за работы.

Завод «Паккард», пустовавший на протяжении десятилетий, удостоился сомнительной чести стать одним из крупнейших промышленных руин в мире. Снести его значительно сложнее и намного дороже, чем может показаться: специалисты оценивают стоимость контролируемой ликвидации здания в 10 млн долларов. Взыскание этого долга с Палацуэло может стать серьезной проблемой для городских властей.

Так или иначе, дни завода сочтены. Большинство местных жителей считают его бельмом на глазу: они опасаются, что их дети проникнут в здание и получат травмы, а по ночам там обосновываются маргинальные элементы.

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Палацуэло отмалчивается, однако ранее он критиковал городские власти за то, что они не поддержали его амбициозные планы по развитию территории, которые включали жилые, коммерческие, промышленные и художественные помещения. Он даже планировал построить на этом месте картинговую трассу. Бизнесмен утверждал, что вложил около 7 млн долларов в недвижимость, которую он приобрел за 405 000 долларов на налоговом аукционе округа Уэйн в 2013 году.

Единственный светлый момент из последних годов жизни этого здания: в 2021 году компания Wallace Guitars из Детройта объединилась с Jeep, чтобы выпустить гитару, посвященную Городу автомобилей Детройту. Инструмент вырезали из 100-летней сосны, взятой с руин завода.

Справка

Packard — американская марка легковых автомобилей представительского класса, которые выпускала Packard Motor Car Company в Детройте (штат Мичиган, США). Автомобили производили с 1899 по 1958 год. Паккарды послужили источником вдохновения при создании моделей ГАЗ-13 и ЗиЛ-111.

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Фото: City of Detroit