Антипремия «Плагиат» — автокомпоненты тоже участвуют — журнал За рулем

Антипремия «Плагиат» — автокомпоненты тоже участвуют

Производителям подделок сомнительные призы были вручены в 46-й раз.

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Премию «Плагиат», направленную ​​против кражи интеллектуальной собственности, частная ассоциация Aktion Plagiarius вручала в 46-й раз в Штутгарте. В который раз специалисты привлекли внимание к производителям фальшивок, сравнив оригинал и подделку.

С 1977 года ассоциация присуждает свою антипремию тем производителям и дистрибьюторам, которых жюри признало виновными в изготовлении или продаже наиболее вопиющих подделок.

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Пиратство продуктов и брендов — это бизнес на миллиарды долларов. По данным Европола, контрафактная продукция все чаще рекламируется и продается через платформы электронной коммерции, социальные сети и службы обмена мгновенными сообщениями.

Среди восьми образцов, выбранных жюри в 2022 году, два принадлежат автомобильному миру. Это подшипники марки Schaeffler и колесные колпаки Volkswagen.

Шарикоподшипник INA производит компания Schaeffler Technologies AG & Co (Германия) — оригинал представлен слева на фото.

Антипремия «Плагиат» — автокомпоненты тоже участвуют
А справа — подделка от компании GIANT Bearing Co., Цзянсу (КНР), которая беззастенчиво скопировала буквально всё: от продукта, упаковки и торговой марки известного производителя Schaeffler до сертификатов, матричных кодов данных и подтверждений качества. Все, кроме качества товара — 3D-сканирование продукта показало значительные отклонения в точности размеров и качестве изготовления с непредсказуемыми последствиями в зависимости от места установки подшипника. В результате страдает не только репутация Schaeffler, но и дилеры, которые несут ответственность за низкое качество ремонта, и клиенты, которые на себе ощущают это низкое качество. Поэтому Schaeffler последовательно защищает свою интеллектуальную собственность по всему миру.

Антипремия «Плагиат» — автокомпоненты тоже участвуют
Накладки на колеса Volkswagen с логотипом «VW»: слева оригинал, изготовленный Volkswagen AG, Вольфсбург, (Германия), справа — подделка от компании Murama S.r.l., Турин (Италия). И ведь почти не отличишь!

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«Продукт — не копия, а адаптация» — беззастенчиво выгравировано на каждом поддельном колпаке «VW». Цена: 25% от первоначальной, за счет использования более дешевых материалов и минимальной прочности. Немецкий производитель подал в суд на плагиатора, но, несмотря на очевидное нарушение прав на товарный знак, в Италии судебное разбирательство против Murama затянулось.

Символом разоблаченных фальшивомонетчиков является статуэтка карлика с золотым носом.

Антипремия «Плагиат» — автокомпоненты тоже участвуют

В Музее «Плагиата» в Золингене (Германия) представлены все изделия «победителей» премии с 1977 года по настоящее время.

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Фото: Aktion Plagiarius

Антипремия «Плагиат» — автокомпоненты тоже участвуют

Производителям подделок сомнительные призы были вручены в 46-й раз.

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