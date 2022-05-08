Премию «Плагиат», направленную против кражи интеллектуальной собственности, частная ассоциация Aktion Plagiarius вручала в 46-й раз в Штутгарте. В который раз специалисты привлекли внимание к производителям фальшивок, сравнив оригинал и подделку.
С 1977 года ассоциация присуждает свою антипремию тем производителям и дистрибьюторам, которых жюри признало виновными в изготовлении или продаже наиболее вопиющих подделок.
Пиратство продуктов и брендов — это бизнес на миллиарды долларов. По данным Европола, контрафактная продукция все чаще рекламируется и продается через платформы электронной коммерции, социальные сети и службы обмена мгновенными сообщениями.
Среди восьми образцов, выбранных жюри в 2022 году, два принадлежат автомобильному миру. Это подшипники марки Schaeffler и колесные колпаки Volkswagen.
Шарикоподшипник INA производит компания Schaeffler Technologies AG & Co (Германия) — оригинал представлен слева на фото.
«Продукт — не копия, а адаптация» — беззастенчиво выгравировано на каждом поддельном колпаке «VW». Цена: 25% от первоначальной, за счет использования более дешевых материалов и минимальной прочности. Немецкий производитель подал в суд на плагиатора, но, несмотря на очевидное нарушение прав на товарный знак, в Италии судебное разбирательство против Murama затянулось.
Символом разоблаченных фальшивомонетчиков является статуэтка карлика с золотым носом.
В Музее «Плагиата» в Золингене (Германия) представлены все изделия «победителей» премии с 1977 года по настоящее время.
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Фото: Aktion Plagiarius