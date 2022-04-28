Названы марки-лидеры по продажам автомобилей

В 2021 году Toyota наращивала производство, когда конкуренты его снижали, но в денежном выражении лидирует другой бренд.

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Консалтинговая компания EY (Ernst & Young) опубликовала рейтинг автопроизводителей по объемам продаж машин в 2021 году — в расчет взяты легковые и легкие коммерческие модели.

Занявшая 1-е место японская Toyota Motor за прошлый год реализовала 10,495 млн автомобилей, показав динамику относительно 2020-го +10%. С большим отставанием на 2-м месте расположился немецкий Volkswagen — 8,303 млн авто, динамика —7%. На третьей строчке — американский General Motors, 6,291 млн автомобилей, —8%. В топ-5 также вошли Stellantis (5,927 млн проданных машин, +4%) и Honda (4,121 млн, —6%).

Продажи мировых автоконцернов в 2021 году (в тысячах штук). Источник: EY

На рынке США по продажам по результатам 2021 года первую строчку заняла Toyota — 2,332 млн реализованных машин. На 2-м месте — GM, 2,218 млн единиц, на третьем — Ford, 1,906 млн.

В Западной Европе топ-3 выглядит так: Volkswagen (2,617 млн автомобилей), Stellantis (2,236 млн) и Renault (962 тыс.).

В Китае по продажам по итогам 2021 года лидировали Volkswagen (3,301 млн автомобилей), GM (2,892 млн) и Toyota (1,944 млн).

В денежном выражении по результатам прошлого года лидирует Volkswagen — его оборот от продажи автомобилей составил 250, 200 млрд евро, с небольшим отставанием от него — Toyota, 238,404 млрд евро, на 3-м месте — Stellantis, 149,419 млрд евро.

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